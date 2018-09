Künstliche Intelligenz DeepMind und Unity arbeiten in der KI-Forschung zusammen

Um die Forschung um künstliche Intelligenzen weiter voranzutreiben, haben sich DeepMind und Unity zusammengetan. Man will in virtuellen Umgebungen experimentelle Algorithmen testen und visualisieren, um so verschiedene Bedingungen für KI-Agenten auszuprobieren.