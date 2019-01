Dell XPS 13: Neue Generation hat die Cam am rechten Fleck [CES 2019]

Alle Jahre wieder … macht sich die halbe Tech-Welt auf den Weg nach Las Vegas, um dort mit der CES das erste Highlight des noch so jungen Jahres zu zelebrieren. Das ist auch dieses Jahr nicht anders und auch dieses Jahr sind wir Mobile Geeks vor Ort vertreten. Natürlich gilt das auch für die wichtigsten Tech-Companies, also reist auch Dell mit massig neuen Produkten in die Wüsten-Enklave in Nevada.

Dazu gehört seit Jahren mit schöner Regelmäßigkeit auch immer ein Update des mittlerweile schon fast legendären Dell XPS 13, jenem formschönen 13-Zöller, gefangen im atemberaubend gut aussehenden Körper eines 12-Zöllers. Jahr für Jahr wird der Hobel noch ein bisschen eleganter, noch ein bisschen stärker von den technischen Daten her und noch ein bisschen leichter und/oder schlanker.

Die CES hat noch nicht begonnen und die uns vorliegenden Informationen sind noch lange nicht komplett, aber es zeichnet sich ab, dass die diesjährige Modellpflege eher spartanisch daher kommt. Soll heißen, wer sich 2018 ein nagelneues XPS 13 zugelegt hat, braucht zweifellos nicht schon wieder aufs neueste Modell upgraden. Hier sind die Presseinformationen, die uns bislang vorliegen (Wir werden im Laufe der CES natürlich zusehen, dass wir ein Video sowie Fotos und alle weiteren Specs für euch nachreichen):

Featuring the our smallest camera ever in a laptop (2.25mm), enabling top placement in the famed InfinityEdge display

The most powerful 13-inch laptop in its class, the XPS 13 delivers more performance with the latest Quad Core 8th Gen Intel processors and Dell Power Manager.

Next generation Dell Cinema suite of entertainment-enhancing technologies with Dolby Vision™ and an InfinityEdge 4K display combine to create the ideal Netflix viewing experience.

Our smallest 13-inch laptop, making it great for people on the go.

With up to 21 hours of battery life you can finish that presentation from anywhere without ever having to hunt for an outlet.

Expert craftsmanship with machined aluminum in platinum silver with black carbon fiber palm rest plus the new frost or rose gold exteriors with a brightened arctic white woven glass fiber palm rest, developed specifically for Dell.

The XPS 13 is the first laptop built with GORE™ Thermal Insulation, which provides thermal conductivity levels lower than air in a thin, flexible format. This insulation directs heat out of the device, lowering the temperature of the XPS and enabling greater performance.

Power efficient, designed with smarter materials, sustainably packaged and recycle-friendly, the XPS 13 is one of Dell’s most environmentally responsible products. The silver aluminum model includes Dell’s Ocean Plastics Packaging—plastic trash that’s been recovered from waterways and remade into useful materials.

Kurz zusammengefasst lest ihr in diesem Pressetext alles Dinge, die wir schon aus dem Vorjahr kennen: Das 13 Zoll große InfinitiyEdge-Display mit dem ultraschlanken (4 mm breit für ein Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 80,7 %) Rahmen gibt es mit bis zu 4K-Auflösung, Intel Core i-Prozessoren mit vier Kernen bis rauf zum Core i7, GORE Wärmeisolierung und die hochwertige Verarbeitung kennt ihr auch bereits.

Aber zumindest von einer spannenden Neuheit können wir auch vor dem offiziellen Start der CES und vor Dells Pressekonferenz bereits berichten: Die Webcam wird ab sofort eine richtige Webcam sein — und nicht mehr länger die Kinn- oder Nasen-Kamera der letzten Jahre. Aus Platzgründen hat Dell diese Kamera mittig unterhalb des Displays platziert, was teils zu merkwürdigen Fotos oder Videos führte.

Mittlerweile kann sich Dell brüsten, eine lediglich 2,25 mm kleine Cam verbauen zu können. Und dadurch, dass sie so klein ausfällt, findet sie nun auch im schlanken Rahmen oberhalb des Displays Platz. Das mag keine Änderung sein, die das Design oder generell das Device völlig revolutioniert, aber es ist zweifellos eine Neuerung, über die sich viele Fans von kompakten Notebooks freuen dürften.

Bevor wir diesen Artikel mit weiteren Infos weiter aufbohren können, kann ich euch zumindest noch an die Hand geben, dass das Dell XPS 13 in seiner 2019er-Ausführung in den USA in drei Farbvarianten und ab 899 US-Dollar zu haben sein wird. Preislich geht es je nach Ausstattung natürlich noch deutlich nach oben und ihr könnt euch zudem drauf einstellen, dass die deutschen Preise eh deutlich gesalzener daherkommen.