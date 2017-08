Vermutlich kann man nicht die Begriffe „DeLorean“ und „fliegendes Auto“ lesen, ohne gleichzeitig Marty McFly und Doc Brown vor dem geistigen Auge vor sich zu sehen — jene beiden Protagonisten aus der legendären „Back to the Future“-Filmreihe.

Lesenswert: Zurück in die Zukunft

Der DeLorean DMC-12, jener ikonische Sportwagen der DMC (DeLorean Motor Company ist durch diesen Film zum absoluten Kult geworden und wurde am Ende des ersten Teils der Reihe sogar zu einem fliegenden Auto umgebaut. Genau diese Kombination — der Name „DeLorean“ auf einem fliegenden Auto — wird es nun bald tatsächlich geben.

Paul DeLorean ist der Neffe des bereits 2005 verstorbenen DMC-Gründers John DeLorean und hat mit DeLorean Aerospace im Jahr 2002 ein Unternehmen gegründet, welches in der Tat am fliegenden Auto bastelt. Dieses Vorhaben hat das Unternehmen nun präzisiert und lässt uns schon ein wenig darüber erfahren, was da auf uns zukommt.

Demnach wird es sich um ein Fahr-/Flugzeug handeln, welches auf zwei Turbinen setzt, die sich vorne und hinten befinden und unterschiedlich ausgerichtet werden können. So sind sie beim Start horizontal ausgerichtet, damit das Teil abheben kann, bevor sie dann in vertikaler Ausrichtung gedreht werden.

Bereits in einem Jahr soll der erste Prototyp abheben, dabei allerdings auf einen menschlichen Passagier verzichten. Das Fluggerät, welches auf den Modellnamen DR-7 hört, wird also autonom unterwegs sein. Das ist für die Besitzer praktisch, weil somit der Pilotenschein nicht nötig sein wird, andererseits aber auch sicherer sowohl für Passagier als auch für die Menschen unten, da die Unfall-Zahlen dadurch vermutlich minimiert werden dürften.

Der Akku des DR-7 soll eine Reichweite von bis zu 200 Kilometern haben und die Maße betragen 6 Meter Länge bei einer Breite von 5,6 Metern, wenn die Flügel ausgeklappt sind. Sind diese zusammengefaltet, soll der DeLorean nicht viel breiter sein als ein normales Auto.

Das Ganze — auch, wenn es nicht der erste Versuch eines fliegenden Autos ist — klingt für mich immer noch nach Science Fiction und wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich auch immer noch nicht daran, dass irgendwann einmal fliegende Autos ein Massenfortbewegungsmittel sein werden. Ich glaube, als in den Köpfen von Autoren des Metiers fliegende Karren ersonnen wurden, hat man sich keine Gedanken darüber gemacht, dass neue Ideen wie autonome Autos oder gar ein Hyperloop zeitnah umgesetzt werden. Noch weniger hat man über neue Konzepte nachgedacht wie Uber oder wie Carsharing-Dienste, bei denen der Besitz eines eigenen Autos in den Hintergrund tritt.

Spannend bleibt die Idee natürlich und wir werden das im Auge behalten, was da von dem Start-Up mit dem prominenten Namen in Kalifornien entwickelt wird. Sobald ein Prototyp vorgestellt wird bzw. wir mehr über Testfahrt/Jungfernflug erfahren, halten wir euch auf dem Laufenden.

Quelle: DeLorean Aerospace via Futurezone.at