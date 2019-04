Der erste intelligente E-Roller mit künstlicher Intelligenz

Der Pal Scooter ist tatsächlich ein sehr interessantes Produkt, denn er nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um Routen zu erkennen. Der Roller verbindet sich per Bluetooth mit dem Smartphone oder der Smartwatch des Nutzers und dann mit Nomi, dem Cloud-basierten KI System des Automobilunternehmens. Sobald das System mit einer Route vertraut ist, kann der User das Ziel eingeben und der Roller bringt den Mitfahrer selbstständig nach Hause, weil er die Route wiederkennt.

Der Roller hat in jedem seiner vier Räder einen separaten Motor. Wenn man den Roller einen Berg hochfährt, können die Räder automatisch ihre Drehzahl erhöhen, um zu beschleunigen. Sie können sich natürlich auch automatisch verlangsamen und nach links oder rechts wenden. Insgesamt ist der Scooter sehr leicht, aber groß, weshalb er zwar leicht zu tragen aber nicht so handlich ist.

Die Batterie des Elektrorollers ist nicht fest verbaut und lässt sich so leicht mitnehmen. Sie wird vorne an den Lenker angedockt und kann auch als Rucksack getragen werden. Bisher hat das Designbüro aber noch keine maximalen Geschwindigkeits- oder Reichweitenangaben gemacht. Fest steht, dass man die Batterie ganz einfach zuhause an der Steckdose aufladen kann. Die modulare Bauweise der Batterie ist natürlich auch praktisch, da man sie einfach durch eine Zweite ersetzen kann, wenn ein Akku mal nicht für eine Strecke ausreicht. Beim Kauf soll der Nutzer zwischen unterschiedlichen Akkugrößen wählen können.

“Bei Layer glauben wir, dass die Zukunft autonom und nachhaltig ist, und es ist wichtig, Produkte zu entwickeln, die mehr Komfort bieten, ohne den Planeten zu belasten.” Layer-Gründer Benjamin Hubert

Die Autos und SUVs von Nio haben auch einen Akkuladeanschluss im Kofferraum. Da der Pal so leicht ist, kann der Besitzer das Gefährt einfach zusammenklappen und den Roller im Kofferraum laden – so ergänzen sich beide Fahrzeuge sehr schön. Für Menschen, die in einer Stadt arbeiten, aber woanders leben, könnte der Elektroroller eine effektive Lösung für die letzten Meter zur Arbeit sein. Die Besitzer könnten auf preiswerten Parkplätzen außerhalb des Stadtzentrums parken, ihren Scooter aus dem Kofferraum ziehen und mit ihm zur Arbeit fahren.

via: digitaltrends