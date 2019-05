Der Google-Hammer: Was da mit Huawei passiert, ist eine Katastrophe

Das Wort “Paukenschlag” sollte man nicht zu inflationär benutzen, in diesem Fall passt es aber definitiv: Gestern Nacht machte eine Reuters-Meldung die Runde, nach der Google die Zusammenarbeit mit Huawei auf Eis legt. Sehr viel offizielle Stellungnahmen gibt es noch nicht, von einem Google-Tweet abgesehen, der die Reuters-Story aber zumindest bestätigt.

Der “Telekommunikationsnotstand” der USA trifft Huawei mit voller Wucht

Worum geht’s? US-Präsident hat jüngst den Telekommunikationsnotstand ausgesprochen. Der richtete sich weder explizit gegen China oder Huawei, aber auch so wusste jeder, dass genau dieses chinesische Unternehmen damit gemeint ist. Jetzt trägt das Dekret des Donald Trump erste (faule) Früchte: Google bricht die Geschäftsbeziehungen zu Huawei ab, was sowohl die Hard- als auch Software-Versorgung angeht. Eine Ausnahme stellen dabei die Open-Source-Produkte (Android Open Source Project).

Künftige Android-Geräte können damit weder auf den Play Store zugreifen, noch werdet ihr auf den Smartphones dann Apps wie Gmail, YouTube oder Google Maps finden. Aktuelle Huawei-Smartphone-Besitzer trifft es nicht ganz so hart. So wird es dort zwar keine Updates zu neuen Android-Versionen geben, Sicherheitsupdates sind im Rahmen des Android Open Source Projects aber möglich.

Schlimmer für das chinesische Unternehmen ist der Blick auf künftige Modelle aus dem Hause Huawei. Die werden nicht mehr als Android-Smartphones geführt, sondern allenfalls als “Android-kompatible” und müssen wie erwähnt ohne Google Play und die ganzen beliebten Google-Apps klar kommen. Was das auf das Kaufinteresse bedeuten wird, kann man sich ausmalen.

Wie geht es jetzt weiter?

Google hat ein erstes knappes Statement veröffentlicht, was wohl den Zweck verfolgt, die Besitzer von Huawei-Smartphones zu beruhigen. Darin heißt es:

Für Fragen von Huawei-Anwendern zu unseren Schritten zur Einhaltung der jüngsten Maßnahmen der US-Regierung: Wir versichern Ihnen, dass Dienstleistungen wie Google Play & Security von Google Play Protect auf Ihrem bestehenden Huawei-Gerät weiterhin funktionieren werden, während wir alle US-Vorschriften einhalten.

Google erzählt damit aber noch ein bisschen mehr, indem man die US-Regierung so ausdrücklich erwähnt. Für mich klingt das nämlich ziemlich nach: “Sorry, uns sind die Hände gebunden”.

Für Huawei ist das ein Super-GAU. Zwar werdet ihr auch in Zukunft Android auf den Devices finden, aber die Apps müsst ihr auf einem anderen Weg beziehen und ohne die Play Services werden diese Apps auch nicht aktualisiert. In China ist das für Huawei kein großes Drama, wo man eh auf eigene Software und Services setzt, im Rest der Welt halt schon. Selbst ein eigenes OS hat Huawei in der Hinterhand, aber machen wir uns nichts vor: Ohne Zugriff auf die großen, beliebten Services würden sich neue Huawei-Smartphones deutlich schwerer verkaufen lassen.

Damit ist der Ärger für Huawei aber noch lange nicht komplett, denn es gibt außer Google bzw. Alphabet ja noch ein paar andere Unternehmen, mit denen die Chinesen zusammenarbeiten. Wie Bloomberg und Nikkei berichten, legen auch weitere Konzerne die Zusammenarbeit mit Huawei auf Eis, darunter Intel, Qualcomm, Xilinx., Broadcom, Micron Technology , Western Digital und selbst der deutsche Halbleiter-Hersteller Infineon ist dabei.

Zwei Dinge dürften dabei feststehen: Diese Unternehmen sind nicht die letzten, die Huawei zumindest vorerst boykottieren — und Huawei ist auch nicht das einzige chinesische Unternehmen, welches darunter zu leiden haben wird.

Wie genau Android im Härtefall auf künftigen Huawei-Smartphones laufen wird, wie viele Huawei-Anhänger dem Konzern weiterhin die Treue halten würden, wie generell dieser Handelskrieg weitergehen wird: All diese Fragen können wir nicht beantworten. Ich setze einen Rest Hoffnung in die Tatsache, dass auch Google und Co ein berechtigtes Interesse haben, weiterhin mit Huawei zusammenzuarbeiten. Daraus resultierend hoffe ich darauf, dass der Handelskrieg nicht weiter eskaliert und sich Wege der Zusammenarbeit finden lassen, mit denen beide Nationen und alle Hersteller leben können.

Wie das aussehen wird, werden wir natürlich weiter verfolgen, ebenso wie alle anderen Entwicklungen in dieser Sache. Sobald neue Fakten geschaffen werden, halten wir euch hier auf dem Laufenden!

Quelle: Reuter via Caschys Blog, The Verge