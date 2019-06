Der größte Handyverkäufer in Afrika ist gänzlich unbekannt

Was also macht diese Firma so besonders und warum lohnt es sich, darüber zu berichten? Nun, wenn man so durch die Straßen von Nairobi, Abuja oder Neu Delhi spaziert, wird man feststellen, dass das Unternehmen Transsion’s Tecno die Marke der Wahl ist – zumindest in Afrika. Dort verkauft das Unternehmen mehr Smartphones als Samsung oder Huawei und auch in Indien boomt der Markt. Transsion verkaufte dort im vergangenen Jahr 75% mehr Smartphones als im Jahr davor. Damit ist der Hersteller der fünftgrößte Verkäufer des Landes und schlägt Apple und Huawei.

Transsion Handys sind billig – einige kosten beispielsweise nur 15 US-Dollar! Aber das Unternehmen glaubt, dass nicht nur der Preis zu seinem Erfolg beiträgt. Man verkauft die Smartphones in Indien beispielsweise mit einer ganz gezielten Marketingstrategie: Einige Modelle können die Leute nämlich sogar mit fettigen Fingern entsperren.

Eine wichtige Funktion in einem Land, in dem viele Gerichte mit den Händen gegessen werden. In Afrika verfügen Transsion-Handys über Dual-SIM-Port, ebenfalls eine beliebte Funktion, die von Nutzern dankend angenommen wird, um die Vorteile verschiedener Mobilfunknetze zu nutzen. Angeblich seien auch die Handykameras der Transsion-Geräte speziell für dunklere Haut kalibriert worden. Mit dem Handy allein, ist es aber noch lange nicht getan. Transsion hat auch eine eigene Musik-Streaming-App, namens Boomplay Music.

Transsion mag heute noch führend sein, aber die Wettbewerber holen auf. In Afrika, wo die Menschen langsam aufrüsten, wächst der Appetit auf erschwinglichere Smartphones. Huawei, die meistverkaufte Smartphone-Marke in China, ist in Afrika bereits auf Platz drei. Und letzten Monat kündigte Xiaomi an, dass man den Verkauf ebenfalls auf dem Kontinent starten will.

In Indien rückt Oppo langsam nach. Dennoch taucht Transsion kontinuierlich in neue Schwellenländer ein. Im Jahr 2017 wurden Handys der Marke in Bangladesch, Nepal, Russland und Indonesien eingeführt. Vielleicht kommen sie ja auch mal nach Europa?

via: abacusnews