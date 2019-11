Die erste Gigafactory von Tesla steht bekanntlich in Nevada. Eine weitere befindet sich ebenfalls in den USA, genauer gesagt in Buffalo. Die dritte Gigafactory entsteht in Shanghai, China und schon länger ist die Rede davon, dass Elon Musk eine weitere dieser riesigen Fabriken in Europa entstehen soll.

Bislang war noch nicht klar, wo das passieren würde, aber verschiedene Bundesländer machten sich Hoffnungen, dass sich der exzentrische Milliardär für den Standort Deutschland entscheiden würde. Auch andere europäische Länder wie Frankreich hätten die Gigafactory gerne im eigenen Land gehabt, in Deutschland waren es verschiedene Bundesländer, darunter auch Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz.

Jetzt hat Elon Musk im Rahmen der Preisverleihung “Goldenes Lenkrad” in Berlin die Bombe platzen lassen: Die Gigafactory 4 kommt nach Deutschland und zwar in die Hauptstadt. Einen genauen Standort nannte Musk noch nicht, auch einen Termin gibt es noch nicht. Er ließ aber immerhin durchblicken, dass die Fabrik in der Nähe des neuen Flughafens entstehen soll. Stellt euch vielleicht schon mal auf lustige Spekulationen ein, was zuerst fertiggestellt wird: Die Gigafactory oder der Flughafen.

Wie groß der Komplex werden soll, wissen wir auch noch nicht, aber in den USA entstehen durch die zweite Gigafactory allein Tausende Jobs. Zudem will Tesla in Berlin auch ein Design- und Entwicklungszentrum entstehen lassen. Ich möchte wetten, dass die deutsche Regierung diese Entscheidung Musks begrüßt und ja, ich finde auch, dass damit ein ziemlicher Coup gelungen ist.

via electrek