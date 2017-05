Die CSU als Wahrerin der Bürgerrechte?

Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ein schlechtes Gesetz: Es ist nicht nur schlecht, es ist sogar sehr schlecht. In diesem Punkt herrscht große Einigkeit unter Bürgerechtlern und Netzpolitikern. Mit diesem Gesetz würde nicht nur die Verfolgung von Rechtsverstössen privatisiert, der Druck, der mit den drohenden Bussgeldern auf die Plattformbetreiber ausgeübt wird, würde dazu führen, dass kritische, unbeliebte und vielleicht unerträgliche Meinungen zensiert würden.

Gerade 24 Stunden sollen Betreiber von sozialen Netzwerken haben, um zu entscheiden, ob ein gemeldeter Beitrag strafrechtlich relevant ist und ihn im Falle einer positiven Entscheidung zu löschen. Wird diese Frist nicht eingehalten oder ein Beitrag als strafrechtlich nicht relevant eingestuft, der tatsächlich doch von einer der genannten Normen erfasst wird, dann drohen Bussgelder von bis zu 50 Millionen Euro. In so einer Situation ist es logisch und nachvollziehbar, dass eher gegen die Meinungsfreiheit entschieden würde: Es ist einfach billiger, einen Beitrag im Zweifel zu löschen.

Doch bislang scheint die Kritik den Justizminister recht kalt zu lassen. In einem Interview mit der Rheinischen Post verteidigt er seinen Gesetzentwurf. Es handle sich dabei nicht um einen Schnellschuss und die Meinungsfreiheit sieht er dadurch auch nicht gefährdet, im Gegenteil:

Rheinische Post: Ist die Meinungsfreiheit gefährdet? Heiko Maas: Nein, völliger Unsinn. Wir beziehen uns ausdrücklich nur auf strafbare Inhalte. Die Grenzen sind eindeutig: Was strafbar ist, unterfällt nicht der Meinungsfreiheit. Uns geht es vielmehr um den Schutz der Meinungsfreiheit derer, die im Netz durch kriminelle Hetze mundtot gemacht werden sollen. Wir haben nicht das Problem, dass zu viel gelöscht wird, sondern dass zu wenig gelöscht wird.

Selbstverständlich hat er Recht, wenn er sagt, dass zu wenig strafbare Inhalte und Hetze gelöscht wird und auch die Unterdrückung der Meinungsfreiheit durch kriminelle Hetze ist tatsächlich ein Problem. Er vergisst aber dabei einen wichtigen Punkt: Wer entscheidet darüber, ob etwas noch eine Meinungsäußerung oder eben strafbar ist? Aktuell ist das Aufgabe einer unabhängigen Justiz, die sich teilweise auch schon mal Jahre mit einer Entscheidung aufhalten kann, weil die Abwägung eben nicht immer so einfach ist. Diese Entscheidung soll nun Aufgabe der Netzwerkbetreiber sein, dazu noch unter dem Druck drohender Millionen-Bußgelder und knapper Zeit.

Ein klein wenig muss man vielleicht auch dem Durchhaltevermögen von Heiko Maas Respekt zollen, denn er scheint von diesem Gesetz wirklich überzeugt zu sein und lässt sich dabei auch nicht vom Gegenwind, der inzwischen auf Orkanstärke angekommen ist, beeindrucken. Immerhin, Rückgrat zeigt er damit, auch wenn es meiner Meinung nach für die falsche Sache ist.

Aber nach der Allianz für Meinungsfreiheit, zu der auch auch die beiden der SPD bzw. der Union nahe stehenden Vereine D64 und cnetz gehören und dem Verband der Deutschen Zeitschriftenverleger, kommt nun auch vermehrt Kritik aus der CSU. Den Anfang machte der frühere Innenminister Hans-Peter Friedrich, der nun nicht unbedingt im Ruf steht, ein großer Verfechter von Freiheitsrechten zu sein:

Die Digitalisierung ist kein Grund die Feststellung von Rechtsverstössen und deren Sanktionierung zu privatisieren. https://t.co/HmkTo9EvLL — Hans-Peter Friedrich (@HPFriedrichCSU) April 25, 2017

Dazu kommt natürlich Kritik von der Opposition, im und außerhalb es Bundestags, aber diese Kritik verpufft im Zweifel im Vergleich zur Kritik aus der eigenen Koalition, die das Gesetz schließlich beschließen soll. Auch die Vorsitzende des CSU-Netzrates und Parlamentarische Staatssekräterin im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Dorothee Bär, kritisiert das geplante Gesetz sehr deutlich:

Das Gesetz ist ein Schnellschuss, das Justizministerium agiert hier nicht als Wahrer der Bürgerrechte, sondern verbietet, was es nicht versteht.

Ob der nun ins Gespräch gebrachte „Runde Tisch“ etwas bringt? Eher unwahrscheinlich, schließlich wurde schon sehr viel und ausführlich geredet. Heiko Maas hat in dieser Richtung ja wirklich einiges versucht, was von manchen gerne als Versuch einer „staatlichen Zensur“ interpretiert wurde, aber letztlich weitgehend wirkungslos war. „Task Force“ klingt natürlich toll, wenn daraus dann aber eben eher eine „Schnarch Force“ wird, die konkrete Ergebnisse schuldig bleibt, dann muss man den Versuch eben abhaken und etwas anderes versuchen. Natürlich ist auch ein „Runder Tisch“ mit noch mehr Teilnehmern eine gewisse Skepsis angebracht – zumindest schnelle Ergebnisse dürfte es hier eher nicht geben – aber wenn die Ablehnung des NDG in der Koalition weiter zunimmt, dann kann Heiko Maas über dieses Gesprächsangebot am Ende nur froh sein.

Es kann aber auf keinen Fall die Lösung sein, jetzt über ein schlechtes Gesetz Fakten zu schaffen, denn auch wenn das Thema Hass und Hetze im Netz wichtig ist, darf man nie vergessen, dass Maßnahmen gegen strafbare Hassrede niemals die Meinungsfreiheit beschneiden dürfen, selbst wenn es um unerträgliche Meinungen geht. Das Thema ist zu wichtig, die Gefahren für das Recht der freien Meinungsäußerung zu groß, nur weil hier zu viel Zeit mit offenbar wirkungslosen Gesprächen mit den Betreibern der Netzwerke verbracht wurde, ist es nicht angebracht, jetzt noch schnell vor der Bundestagswahl dieses Gesetz durchzupeitschen, nur um sagen zu können, dass man doch etwas gemacht habe.