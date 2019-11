Die Geschichte hinter dem neuen Edge Browser Logo

Das neue Logo wiederum wurde als Teil eines neuen Surf-Minispiels entdeckt, das in der neuesten Canary-Version von Edge versteckt ist. Die überarbeitete Version sieht aus wie eine Welle und beinhaltet einen ähnlich fließenden Designstil wie die neuen Office-Symbole des Unternehmens.

Das Logo beinhaltet weiterhin den Buchstaben e, aber es sieht nicht mehr wie der Internet Explorer aus und ist eben auch viel moderner. Microsoft bricht hier eindeutig mit dem alten Browser und läutet ein neues Zeitalter mit dem Wechsel zu einer Chromium-Version von Edge ein. Vielleicht dürfte es auch den einen oder anderen interessieren, wie das Unternehmen dieses spezielle Design bekanntgegeben hat.

Das Edge-Symbol wurde nämlich nicht offiziell vor­ge­stellt – statt­des­sen veranstaltete man eine große Easteregg-Suche, bei der das Icon in einem geheimen Surfing-Spiel des Edge-Browsers versteckt war. Das Game ist nur in der aktuellen Canary-Version von Edge zu finden und kann über die Eingabe von “edge://surf/” in der URL-Leiste des Brow­sers aufgerufen werden. Davor muss das Spiel allerdings noch freigeschaltet werden und das konnte man über kleine Rätsel und Aufgaben bewältigen. Eine davon bestand zum Beispiel daraus, ein Edge-Symbol als 3D-Objekt zu rendern. Hatte man alle von Microsoft vorgegebenen Aufgaben geschafft, konnte man das Mini-Game spielen und sich unter anderem das Logo erzocken.

Das geheime Edge-Surfing-Spiel ähnelt sehr stark SkiFree, einem klassischen Skispiel, das 1991 als Teil von Microsofts Entertainment Pack 3 für Windows veröffentlicht wurde. Man verwendet zum Steuern WASD auf der Tastatur und muss dabei Hindernisse umgehen oder Tintenfisch-Tentakeln ausweichen.

Man erwartet nun eine offizielle Ankündigung der endgültigen Version des Edge Chromium Browsers und im gleichen Atemzug natürlich ein Datum der Veröffentlichung. Microsoft hat bereits im August eine Beta-Version ausgegeben und nächste Woche findet die Ignite Konferenz in Orlando statt. Auch dort wird das Unternehmen seine neue Version des Browsers präsentieren. Vielleicht gibt man dann auch einen Veröffentlichungstermin bekannt. Mit dem neuen Logo macht Microsoft es ja ziemlich spannend!

via: theverge