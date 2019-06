Die Reise ins Ich: Kleinstroboter bauen sich im menschlichen Körper selbst zusammen

Ich bin in wissenschaftlichen Dingen manches mal eine absolute Unternull und vom Stand der Wissenschaft echt geschockt. Wenn ich mir damals einen Film wie den oben in der Überschrift erwähnten “Die Reise ins Ich” angeschaut habe, dann freute ich mich über einen witzigen Science-Fiction-Streifen, konnte mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass man jemals wirklich Maschinen produzieren kann, die klein genug sind, dass sie sich durch den menschlichen Körper bewegen.

Jetzt — ein paar Jahrzehnte weiter — ist die Wissenschaft natürlich diverse Schritte weiter, auch wenn die Story des Filmes immer noch Fiktion ist. Dort werden nämlich Menschen samt Raumschiff geschrumpft und einem Menschen injiziert. Die Nummer mit dem Schrumpfen bekommt die Wissenschaft (zumindest meines Wissens) nicht hin, aber in der Tat ist es möglich, so kleine Maschinen zu konstruieren, die sich auf eine Reise durch den Körper wagen können.

Ich werde wohl niemals dahin kommen, das wirklich begreifen zu können, wie Menschen so etwas konstruieren können, aber zum Glück haben die Jungs und Mädels vom Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme da mehr auf dem Kasten. Für die sind diese Mikromaschinen wirklich jahrzehntealte Hüte und auch, dass diese sich selbst zusammensetzen können, haut die nicht mehr vom Hocker.

Das war bislang aber alles noch wenig zielführend — das Endergebnis dieser selbst montierten Mikromaschinen war bislang sehr begrenzt, heißt es auf der Seite des Max-Planck-Instituts. Jetzt allerdings ist man einen gehörigen Schritt weiter gekommen. Man kann diese winzigen Maschinen, die halb so dick sind wie ein menschliches Haar, nicht nur dazu bringen, dass sie sich selbst zusammensetzen, sondern kann eine Vielzahl verschiedener Formen konstruieren, die dann auch gesteuert werden können. Ein Modell ist einem Auto nachempfunden, als “eine Hommage an die Allgegenwärtigkeit des Radantriebs in unserem Leben”.

Berk Yigit, Doktorand in der Abteilung für Physische Intelligenz am MPI-IS, erklärt:

Die Komponenten unserer Mikromaschinen sind übrigens nicht fest zusammengebaut. Sie können sich relativ zueinander bewegen, was eine noch komplexere Fortbewegung ermöglicht. Stellen Sie sich vor, die Räder eines Autos drehen sich, aber das Fahrgestell bleibt unverändert: Das Auto in seiner Gesamtheit bewegt sich vorwärts und kann in viele Richtungen fahren. Anstatt starre Verbindungen herzustellen, kann sich jedes Teil einzeln bewegen.

Die programmierbare Selbstmontage ihrer Mikromaschinen wird allein durch das Design und die Struktur der einzelnen Komponenten ermöglicht und zwar “durch die Nutzung dielektrophoretischer Kräfte, die sich in einem inhomogenen elektrischen Feld um die einzelnen Teile herum bilden”. Durch die Anziehungskraft springen also die Teile, die mit einem speziellen 3D-Druckverfahren mit Zwei-Photonen-Lithographie gefertigt werden, binnen Sekunden an ihren angedachten Platz — und das Ganze hat man in den Versuchen mit verschiedenen Designs bewerkstelligen können. Das erste Design war wie gesagt einem Auto nachempfunden, aber es gibt auch Designs, die eher an eine Rakete oder an eine Pumpe erinnern.

Die Wissenschaftler können jedoch nicht nur einzelne Mikroroboter bauen, sondern gleich mehrere Mikroroboter zusammensetzen. Das eröffnet neue, ungeahnte Möglichkeiten, weil es den Weg für “hierarchisch strukturierte Multi-Roboter-Baugruppen” ermöglicht.

Die Möglichkeit, dass sich diese Mikromaschinen so frei bewegen können, könnte dazu führen, dass diese Kleinstroboter eines Tages im Körper als Medikamenten-Lieferanten eingesetzt werden können, oder auch Tumorzellen aufspüren.

Mikromaschinen, die vielfältig mobil sind, eines Tages gezielt in vitro Medikamente verabreichen können, die einzelne Zellen manipulieren können – der Bau solcher Maschinen dieser Größenordnung ist eine große Herausforderung. Unser neuer Ansatz könnte die Komplexität dieser Aufgaben reduzieren. Metin Sitti, Direktor am MPI-IS und Leiter der Abteilung für Physische Intelligenz

Wie oben bereits erwähnt: Für mich ist das geistig einfach nicht zu packen, wie man so etwas erdenkt und dann auch ans Laufen bringt. Die Wissenschaftler werden nun fleißig weiter forschen und am Ende dieser Entwicklung könnte dann eben stehen, dass sich verschiedene Kleinstroboter-Systeme in unserem Körper zusammensetzen, Medikamente haargenau an die richtige Position transportieren oder eben auch bösartige Zellen attackieren.

Quelle: Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme via t3n