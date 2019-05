Autonome Fahrzeuge könnten eines Tages, durch belebte Straßen der Stadt navigieren, Lebensmittel, Pizzas und andere Pakete liefern, ohne dass ein Mensch am Steuer sitzt. Dieses Konzept kennt man von so vielen Autoherstellern und Visionären. Ford und das Startup-Unternehmen Agility Robotics verfolgen allerdings ein anderes Ziel. Sie wollen herausfinden, wie zweibeinige Roboter und selbstfahrende Fahrzeuge zusammenarbeiten können. Immerhin können Autos ja liefern, aber ein Packet nicht vor die Tür legen.

Agility’s Digit, ein zweibeiniger Roboter mit einem Lidar-Sensor und Stereokameras als Kopf, wird in diesem Projekt voll eingesetzt. Der Roboter, der rund 20 Kilogramm heben kann, soll dann in einem selbstfahrenden Fahrzeug mitfahren und für die Paketzustellung eingesetzt werden. Ist das Projekt erfolgreich, könnte es ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für den kommerziellen Robotaxi-Service von Ford sein, den das Unternehmen 2021 einführen will.

“Wir betrachten die Möglichkeit autonomer Fahrzeuge aus der Sicht des Verbrauchers und wissen aus einigen frühen Experimenten, dass es Schwierigkeiten mit den letzten Metern zur Tür gibt.” Ford

Die Kommunikation zwischen Digit und einem autonomen Fahrzeug ist vielleicht das überzeugendste Element dieses Forschungsprojekts. Wie ihr in dem GIF sehen könnt, kommt das Fahrzeug an seinem Ziel an, die Ladeluke geht auf und der Roboter entfaltet sich. Dann nimmt er das Paket und bringt es zur Tür.

Doch das Projekt hat noch mehr zu bieten: Das autonome Fahrzeug – ausgestattet mit einer Reihe von Sensoren und enormer Rechenleistung, die komplexere Entscheidungen ermöglicht – teilt seine Daten schon lange vor dem Einsatz mit dem Roboter. Wenn Digit “aufwacht”, weiß er bereits, wo sein momentaner Standort ist und wo er hin muss. Und wenn der Roboter mal nicht weiter weiß, kann er mit dem Fahrzeug kommunizieren, um eine bessere Entscheidung treffen zu können.

Der Digit-Roboter von Agility ist nicht die einzige Option, mit der Ford experimentiert. Allerdings fokussiert man sich stark auf zweibeinige Roboter, denn die sind besser in der Lage über Bordsteine und Treppen zu steigen. Solche Hindernisse könnten problematisch für fahrende Roboter sein.

via: techcrunch