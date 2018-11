Digitaler Stress ist allgegenwärtig und schwächt die Arbeitskraft

Willkommen im digitalen Zeitalter! Oder sollte ich lieber sagen im Zeitalter des digitalen Stresses? Eine neue Studie von Wissenschaftlern der Universität Augsburg belegt nun, dass Stress mit der Digitalisierung am Arbeitsplatz die Arbeitskraft der Angestellten schwächt. Für diese Studie befragte man 2.640 Teilnehmer und sie ist damit die bislang größte Befragung zu diesem Thema. Mit an Bord war außerdem die Fraunhofer Projektgruppe Wirtschaftsinformatik.

Digitaler Stress ist zwar keine anerkannte Krankheit, doch ein Problem, das über alle Regionen, Branchen, Tätigkeiten und demographischen Faktoren auftritt. Mit diesem Phänomen können auch vielerlei gesundheitliche Beschwerden einhergehen, wie die Studie zeigt. Hoher digitaler Stress kann somit zu Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und allgemeiner Müdigkeit führen und so natürlich die berufliche Leistung verringern. Außerdem wird dann auch die Work-Life-Balance in Mittleidenschaft gezogen.

„Unsere über Branchen und Bundesländer hinweg repräsentative Studie beschäftigt sich mit der voranschreitenden Digitalisierung und dem aus ihr resultierenden veränderten Belastungs- und Beanspruchungsprofil am Arbeitsplatz. Häufig wissen die Erwerbstätigen damit nicht oder nur unzureichend umzugehen. Die Folge: Digitaler Stress.“ Henner Gimpel, Wirtschaftsingenieur

Der Grund ist aber nicht nur die Digitalisierung am Arbeitsplatz, sondern viel mehr der Umgang mit digitalen Technologien und den Anforderungen, die diese an die Mitarbeiter stellen. Nun könnte man ja annehmen, dass dieses Phänomen vor allem bei älteren Angestellten auftaucht, die nicht in die Wiege der Digitalisierung geboren wurden und damit erstmal alle Klischees bedienen. Doch tatsächlich ist es genau andersherum. Gerade die Zielgruppe der 25- bis 34-jährigen empfinden durch die neuen Technologien größere Belastung als ältere Kollegen.

Interessant ist auch, dass sich Frauen kompetenter als Männer fühlen, wenn sie in einem digitalisierten Beruf arbeiten. Zugleich leiden sie aber auch mehr unter dem digitalem Stress. Doch was sind die Gründe für dieses Problem? Auch hier bringt die Studie Licht ins Dunkle: Vor allem die Verunsicherung im Umgang mit digitalen Technologien ist der größte Stressfaktor. Dazu kommt noch die Unzuverlässigkeit der Technologien und eine stetig andauernde Überflutung dieser in allen Bereichen des Lebens.

„Die Erkenntnisse, die wir gewinnen konnten, legen Maßnahmen nahe, die in erster Linie darauf abzielen, Fehlbeanspruchungen durch digitalen Stress zu vermeiden. Darunter fallen in erster Linie verhaltenspräventive Maßnahmen wie die Vermittlung von Kompetenzen sowohl im Umgang mit digitalen Technologien als auch in der Bewältigung von digitalem Stress. Unter verhältnispräventiven Gesichtspunkten geht es aber auch darum, digitale Technologien maßvoll und individuell optimiert einzusetzen, Support bereit- und sicherzustellen und beim Design der eingesetzten digitalen Technologien höchsten Wert auf deren Verlässlichkeit zu legen.“

via: presse.uni-augsburg