In Großbritannien testet Barclaycard einen neuen Bezahl-Service für Restaurants, der das Warten auf die Rechnung bald überflüssig machen könnte. Das Konzept nennt sich „Dine & Dash“ und wird von einem kleinen lautsprecherartigen Gerät auf dem Restauranttisch ermöglicht. Um den Service nutzen zu können, müssen Besucher die passende App auf ihr Handy laden.

Sobald man dann im Restaurant ankommt, legt man sein Handy kurz auf das Barclaycard-Gerät. Anschließend bestellt man ganz normal bei der Bedienung sein Essen und kann den Abend genießen. Zum Schluss verlässt man das Restaurant einfach, ohne den Kellner nach der Rechnung fragen zu müssen und dann noch darauf zu warten.

Die auf dem Smartphone installierte „Dine & Dash“-App erkennt automatisch, wenn man das Lokal hinter sich lässt. Der Nutzer muss natürlich ein entsprechendes Bankkonto in der Anwendung hinterlegt haben, damit der Rechnungsbetrag dann automatisch abgezogen wird. Geht alles glatt mit der Bezahlung, leuchtet der LED-Streifen am Dine & Dash-Gerät grün auf.

Wollen Freunde die Rechnung unter sich aufteilen, ist das mit der App auch kein Problem. Auch Trinkgelder oder Rabattierungen können damit geregelt werden. Momentan läuft in London ein erster Testdurchlauf des Dine & Dash Konzepts im St. Martins Prezzo Restaurant. Diese Pilotphase begann schon am 13. März und entpuppte sich als echte Besucherattraktion.