Wer im Auto gerne Chicken Nuggets, Pommes Frites und ähnliche Dinge verspeist, der hat heute einen Grund zum Feiern! Einhändiges Dippen mit zittrigen Händen und akrobatische Kunststücke beim Fahren, nur um das Ketchup auf der Mittelkonsole zu erreichen, gehören ab sofort der Vergangenheit an. Die Tage, in denen man die Barbecue-Sauce ständig herumreichen musste, sind nun vorüber!

Dank einer genialen Produktidee, die aktuell auf Kickstarter nach Unterstützern sucht, könnt ihr eure Dips und Saucen nun sicher verstauen und mit euren Beifahrern teilen, ohne dass etwas dabei verschüttet. Der DipClip ist eine Halterung, die mit fast jedem Fastfood-Dip kompatibel ist und euch so das Essen im Auto erheblich erleichtern kann.

Befestigen könnt ihr den Clip ganz einfach an den Lüftungsschlitzen und er funktioniert ähnlich wie eine Smartphone-Halterung. Milkmen Design, das Team hinter der Erfindung, hat die Saucen von so ziemlich jeder erdenklichen Fastfoodkette getestet, um sicherzustellen, dass der DipClip so universell einsetzbar ist wie nur möglich. Es ist also völlig egal, ob ihr eure Nuggets lieber mit scharfem Senf oder klassischem Ketchup esst. Gibt es bei eurem Lieblings-Fastfoodrestaurant nur Ketchuptütchen? Kein Grund zur Sorge! Mitgeliefert wird nämlich auch ein kleiner Behälter, damit ihr den Inhalt der Diptütchen einfach umfüllen könnt.

Auf der Kickstarter-Seite steht: „Der DipClip ist mit den vier am häufigsten verwendeten Größen und Formen von Dipbehältern kompatibel.“

Die Kickstarter-Kampagne hat bereits 10.000 Dollar eingebracht, wer seinen DipClip schon ab März 2018 haben möchte, der kann jetzt 2 DipClips inklusive 2 Behälter (für Saucentütchen) für 15 Dollar vorbestellen. Ihr solltet aber lieber schnell zugreifen, denn die Kickstarter-Rewards gehen weg wie warme Semmeln! Zu Beginn kosteten zwei DipClips nämlich nur 10 Dollar!

Versandkostenfrei bestellen ist leider nur in den USA möglich, hier in Deutschland müssen wir leider etwas mehr bezahlen. Weil das Produkt sehr klein ist, hoffen wir aber, dass der Versand nicht allzu teuer sein wird.

Auch wenn wir ihn noch nicht persönlich getestet haben, sind wir doch sehr versucht, dem DipClip einen Mobile Geeks Editor‘s Choice Award für das beste Accessoire 2018 zu verleihen.