Diskriminierung: So will Facebook bei seinen Ads dagegen vorgehen

Ganz ehrlich: In der Haut der Entscheidungsträger bei Facebook möchte ich derzeit auch nicht stecken. Klar, die haben finanziell ausgesorgt und aktuell ist Facebook auch nicht vom Aussterben bedroht. Aber es gibt doch seit Jahren eisigen Gegenwind für das riesige Social Network und das zum größten Teil eben auch aus gutem Grund.

Immer wieder, wenn Skandälchen und Skandale den blauen Riesen getroffen haben, gab es anschließend Entschuldigungen, verbunden mit dem Versprechen, es in Zukunft besser zu machen. So langsam bekommt man das Gefühl, dass diese Hinhaltetaktik nicht mehr aufgeht und Facebook durchgängig Prügel bezieht für seine Unfähigkeit, seinen Laden wieder komplett unter Kontrolle zu bringen.

Erst seit einigen Monaten nun glaube ich wieder daran, dass Mark Zuckerberg und seine Mitstreiter wirklich erkannt haben, dass es ein Irrweg war, viele Jahre lang nur ins Wachstum und in Funktionsreichtum zu investieren und dabei außer acht zu lassen, was es denn bedeutet, ein Netzwerk aus über zwei Milliarden Menschen am laufen zu halten. Egal, ob wir über Hassrede sprechen, über Fake-News oder über Populisten, die sich tendenziös und oft ebenfalls unwahr äußern: Das alles ist Facebook ziemlich aus dem Ruder gelaufen und in den letzten Monaten versucht man meines Erachtens zum ersten mal wirklich, dem ernsthaft was entgegenzusetzen.

Es sind nicht nur Stellschrauben, an denen nachjustiert werden muss, im Unternehmen Facebook muss deutlich mehr passieren, damit man die Geister, die man einst rief, wieder unter Kontrolle bekommt. Deshalb muss Facebook eben auch nicht eine Sache ändern oder zwei — es sind viele Brände zu löschen.

Einem davon nimmt man sich jetzt mit neuen Regeln bei den Ads vor, wobei es speziell um das Targeting geht. Bislang ist es so, dass ihr sehr granular justieren könnt, für wen ihr eure Anzeigen schaltet — und für wen nicht. Bevor ihr jetzt Facebook zu laut zujubelt: Auf die Idee sind die Kalifornier — wieder einmal — nicht von allein gekommen. Viel mehr sind es Institutionen wie die Bürgerrechtsorganisation ACLU, die Facebook so lange auf die Finger geklopft hat, dass man sich dem nun zähneknirschend beugen muss. Soll heißen, zwischen Facebook und diesen Organisationen ist es nun erstmals zu einer Einigung gekommen, die ACLU nennt diese sogar “historisch”.

Worum geht es konkret? grundsätzlich konnte man beim Targeting wählen, dass eine bestimmte Altersgruppe angesprochen wird, bei dem die Angesprochenen zudem auch ein bestimmtes Geschlecht und sogar eine bestimmte Hautfarbe besitzen. Genau das ist diskriminierend, finden nicht nur die bei der Einigung beteiligten Organisationen und genau das soll nun auch korrigiert werden. Konkret wird Facebook bei Werbung für Wohnraum, bei Stellenanzeigen und bei Krediten spezifische Möglichkeiten zum Targeting deaktivieren.

Ethnie, sexueller Orientierung und Religionszugehörigkeit dürfen bereits jetzt schon keine Rolle mehr spielen bei der Zielgruppenauswahl, zumindest in den USA wird es nun so aussehen, dass es weitere Einschränkungen gibt, wenn es eben um die Bereiche Immobilien und Kredite geht bzw. um Job-Angebote. Parameter wie Alter, Geschlecht und auch Postleitzahl werden dort nicht mehr berücksichtigt.

Konkret bedeutet das, dass jemand, der älter ist als die gewünschte Zielgruppe ebenso auf eine Immobilie hingewiesen wird und das auch unabhängig vom Geschlecht und vom aktuellen Wohnort. Das ist schön für uns als Endverbraucher und deutlich weniger schön für die Unternehmen, die liebend gerne bestimmte Menschen ausschließen möchten. Also unterm Strich ein erster vernünftiger Schritt gegen Diskriminierung.

Auch, wenn Facebook selbst bei dem Übereinkommen von einem historischen Ereignis spricht, ist natürlich klar, dass das dem Social Network bzw. seinen Managern nicht richtig in den Kram passen kann. Immerhin verdient Facebook seine Brötchen damit, dass Werbekunden eben möglichst gezielt angesprochen werden können und diese Ansprache bekommt nun — zumindest in einigen Bereichen — ein anderes Gesicht.

Perfekt ist die ganze Nummer immer noch nicht und so gibt es in diesem komplexen Regel-Geflecht immer noch Schlupflöcher, bei denen man Menschen vielleicht zu Unrecht ausgrenzen kann, aber wie gesagt: Es ist ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung und Facebook selbst erklärt, dass man noch viel Arbeit vor sich hat:

We’re grateful to everyone who has worked with us to improve our ads tools and to the NFHA and ACLU for their leadership. Today’s changes mark an important step in our broader effort to prevent discrimination and promote fairness and inclusion on Facebook. But our work is far from over. We’re committed to doing more, and we look forward to engaging in serious consultation and work with key civil rights groups, experts and policymakers to help us find the right path forward.