Disney greift an: Disney+ startet mit massig Serien und für 6,99 Dollar

Dieses Jahr wird es komplizierter für Serien- und Film-Freunde, die bislang bei Netflix und Amazon Prime sehr glücklich waren. Gleich mehrere Konkurrenten werden an den Start gehen und einer davon ist der Mega-Konzern Disney, zu dem u.a. auch das Star Wars-Franchise gehört.

Jetzt haben wir ein paar Informationen mehr, wie Disney+ starten wird. So wissen wir jetzt, dass der Spaß im November losgehen wird — Netflix und Co haben also noch eine Gnadenfrist, bis Disney zurückschlägt. Starten will man mit 400 Filmen und etwa 3.500 Serienfolgen. Das klingt natürlich erst mal nach sehr viel, aber wenn man berücksichtigt, dass allein die Simpsons auf über 650 Episoden kommen, relativiert sich das ein wenig. Andererseits: Die Simpsons-Folgen bekommt ihr nirgends sonst, somit könnte das für den ein oder anderen durchaus ein Argument pro Disney werden.

Disney verkündete gegenüber Investoren jetzt nicht nur, dass es am 12. November endlich losgehen wird inklusive seiner Töchter wie Pixar, Marvel, LucasFilm, sondern ließ durchblicken, dass auch Sport-Fans auf ihre Kosten kommen werden. Zum Konzern gehört auch ESPN und ja, auch Hulu-Zuschauer in den USA werden von Disney+ profitieren, weil dort alle Plattformen gebündelt werden.

Everything's coming up #DisneyPlus! @TheSimpsons will be making #DisneyPlus their exclusive home for streaming, starting at launch. — Disney (@Disney) April 11, 2019

Hulu und ESPN werden zwar nicht direkt inklusive sein bei den 6,99 US-Dollar, die Disney für sein Angebot veranschlagt, aber ihr bekommt diese beiden Dienste vergünstigt als Disney+-Kunden. Das bedeutet also, dass ihr Disney+ abonniert und dann auch noch weitere Shows und vor allem Sport-Events günstiger sehen könnt, als wenn ihr alles separat bucht.

Genau das wird das Pfund sein, mit dem Disney wuchern kann: Sowohl Amazon als auch Netflix bieten euch mehr Filme und mehr Serien, also wird sich Disney auf andere Stärken besinnen müssen — Hulu und auch ESPN sind da starke Argumente.

Unterm Strich werdet ihr weniger Auswahl bei Disney+ haben — Netflix kommt auf eine deutlich breitere Palette mit über 4.000 Filmen und über 1.500 Serien. Aber egal, wie man sich in Zukunft entscheiden wird: Durch Disney+ wird das Angebot bei den Konkurrenten schlanker und wir können uns künftig überlegen, ob wir auf vereinzelte Serien verzichten, oder ob man in den sauren Apfel beißt und neben Amazon und Netflix noch einen weiteren Service abonniert. Das ist natürlich erst mal rein theoretisch, weil wir noch nicht wissen, wann und in welchem Umfang Disney+ in Deutschland startet.

