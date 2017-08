Disney trennt sich von Netflix und startet 2019 eigenes Videoportal

Erst vor einigen Tagen hat Carsten folgerichtig aufgezeigt, warum Streaming die Zukunft und für mich persönlich auch schon die Gegenwart des Medienkonsums ist. Als hätte man den Artikel bei Disney gelesen (probably not) trennt sich der Megakonzern vom Streaminganbieter Netflix und startet 2019 seinen eigenen Service.

Nachdem Netflix sich den Deal 2012 mit Disney für viel Geld gesichert hatte, geht dieser nun den Bach runter, ohne dass der Streamingdienst richtig viel davon hatte. Die hunderte Millionen teure Vereinbarung legte fest, dass Disney-Filme exklusiv auf Netflix zu sehen sein werden und Branchengrößen wie HBO dabei leer ausgehen. Das trat aber erst im September des letzten Jahres in Kraft, so dass Netflix jetzt nicht besonders viel davon hatte, nachdem Disney nun seinen eigenen Streamingdienst starten will.

Dazu hat der Megakonzern seine Anteile an BAMTech mit fast 1,6 Milliarden US-Dollar aufgestockt und besitzt nun 75 Prozent der Streamingplattform, die der amerikanischen Baseballliga gehört. Die Technologie ist also schon mal da und Inhalte hat Disney ja auch genug, nicht zuletzt durch den Kauf von Marvel und Lucasfilm, die bekanntermaßen Star Wars produzieren. Auch wenn die Prequels ein Fehler waren, aber das ist ein anderes Thema.

Genau bei diesen beiden Lizenzgebern bleibt Netflix übrigens weiter im Boot und wird die beliebten Comicverfilmungen von Marvel TV und auch den nächsten Star Wars-Film “Die letzten Jedi” noch zeigen. Das Finale der Trilogie wird aber nur noch bei Disneyflix (not an actual thing) zu sehen sein, ebenso wie alle anderen Inhalte von Disney, zumindest in den Vereinigten Staaten von Trump Amerika.

Angekündigt sind für 2019 zudem Toy Story 4, der Nachfolger zu Frozen, sowie TV-Serien, “kurzlebiger Content”, wie Disneys CEO Bob Iger ihn nennt und eben alle möglichen Filme, die auch exklusiv nur für die Plattform produziert werden, wie das Netflix ja auch macht.

Und weil das noch nicht reicht, startet Disney bereits nächstes Jahr einen ESPN-Streamingdienst im Rahmen der BAMTech-Mehrheitsübernahme und wird dort weiter Sportinhalte zeigen, darunter Baseball, Eishockey und Soccer… pardon Fußball. Wenn Disney nämlich Brötchen backt, folgt man dem amerikanischen Motto „Go BIG or go home“.