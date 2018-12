Es ist eine lange Geschichte, die Sache mit Google in China. Im Jahr 2010 hat der Suchmaschinenanbieter entschieden, den chinesischen Markt zu verlassen. Das Unternehmen wollte den Vorgaben des chinesischen Staates nicht nachgeben. Der damalige Google Chef und Gründer Sergey Brin begründete die Entscheidung politisch – es sollte ein klares Zeichen gegen die totalitäre chinesische Regierung sein.

Acht Jahre zogen ins Land und die Lage hat sich, was das betrifft, nicht geändert. China fährt die chinesische Mauer 2.0 – eine große Firewall – mehr denn je in die Höhe. Google hat eine gleichermaßen glückliche wie unglückliche Position. Während Apple in China tätig ist, muss der Konzern aus Cupertino immer wieder Löschanfragen für Apps im dortigen App Store nachkommen. Auf der anderen Seite wurde der Konzern auch dazu gezwungen, die Daten der eigenen Cloud nach China zu verlagern. Betrieben wird diese von einem lokalen Anbieter – und damit haben Regierungsbehörden offenbar Zugriff auf die Daten.

Google selbst hat dieses Problem nicht. Wer keine Dienste anbietet, kann nicht zensiert werden. Auf der anderen Seite haben sich die Zeiten aber sehr wohl geändert. China ist ein weltweit wichtiger Wirtschaftsfaktor. Kein börsennotierter Konzern kann und will diesen Wachstumsmarkt verpassen, das gilt auch für Google. Zensur hin oder her – der Druck der Anleger wächst. Börsennotierte Konzerne sind keine Wohlfahrtsvereine, auch die Anleger bei Google möchten ihre Rendite – und diese auch in Zukunft gesichert wissen.

Unter diesem Druck hat Google die Entwicklung einer neuen Suchmaschine dann doch wieder aufgenommen. Wir berichteten bereits über diese Pläne. Sundar Pichai, der aktuelle CEO, begründete dies vor allem mit Neugierde.

“Wir wollten wissen, wie es aussehen würde, wenn wir in China wären, also haben wir das intern gebaut”, sagte er. “Angesichts der Bedeutung des Marktes und der Anzahl der Nutzer fühlen wir uns verpflichtet, über dieses Problem nachzudenken und eine längerfristige Perspektive zu wählen.”

Auf die Ankündigung folgten Proteste der Mitarbeiter. Einem neuen Bericht zufolge sieht es danach aus, als wären ihre Wünsche – nicht in China anzutreten – offenbar erfolgreich, auch wenn nicht die Proteste der Grund dafür zu sein scheinen. So berichtet The Intercept, dass Googles Datenschutzteam jetzt Bedenken anmeldet.

Bereits im Jahr 2008 hatte Google die Webseite 265.com gekauft. Deren Daten sollten die Entwicklung von Projekt Dragonfly ermöglichen und weiter voranbringen. Jetzt wurde Google der Zugriff auf die Daten gesperrt – damit gilt die Arbeit an Google Dragonfly als “effektiv beendet”.

Kürzlich musste Sundar Pichai auch dem amerikanischen Kongress Rede und Antwort stehen. Er dementierte dort die Pläne, in China die Suche anzubieten, bestätigte aber die Arbeit am Projekt Dragonfly.

Am Ende werden wir vielleicht nie erfahren, was das Projekt Dragonfly wirklich war oder ist. Bisher gingen wir davon aus, dass Google damit eine zensierte Suche nach chinesischen Maßgaben unter diesem Titel entwickelt – mit dem fehlenden Zugriff der Daten von 265.com geriet das Projekt jetzt aber in weitere Bedrängnis. Der Zugriff wurde offenbar auf Betreiben der eigenen Datenschutzabteilung gesperrt – was am Ende zeigt, dass Mitarbeiterproteste vielleicht doch Wirkung zeigen können.