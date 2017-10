Draht- und kontaktlos Aufladen: Der neue Pi Charger machts möglich

Das drahtlose Aufladen über ein Lade-Pad, finde ich persönlich, sehr angenehm. Leider sind dazu immer noch nicht alle Handys in der Lage. Apple hat mir ihrer letzten Präsentation diese Technologie abermals als das neuste must-have verkauft, obwohl es das schon Jahre vor ihrer Entdeckung gab. Durch diesen Hype erhält das Wireless Charging momentan höhere Aufmerksamkeit, was sich wiederum andere Unternehmen zu Nutze machen.

So wie die US-Firma „Pi“, die nun eine neue gleichnamige Ladestation vorgestellt hat. Normalerweise bedarf es, um das Handy mit Strom zu versorgen, ein Kontakt zwischen Ladestation und Smartphone. Dies war bisher bei jedem üblichen Lade-Pad so. Der Pi Charger geht anders an die Sache ran. Man verwendet hier zwar auch Qi-Standard für drahtloses Laden, aber das Auflegen des Gerätes ist nicht mehr nötig.

Smartphones oder andere mobile Devices müssen sich lediglich in der Nähe von Pi befinden, und zwar in einem Radius von rund 30 Zentimetern. In diesem Umkreis können das auch gleich mehrere Geräte sein – die kegelförmige Ladestation lädt sie alle. Ermöglicht wird dieses draht- und kontaktlose Laden durch Magnetfelder, die in Echtzeit geformt werden, eins für jedes der umliegenden Handys. So wird die Energie direkt über eine kleine Entfernung übertragen.

Das können immerhin bis zu 10 Watt sein, die da von Ladestation zu Smartphone wandern, obwohl die Leistung mit größerer Entfernung auch abnimmt. Liegen mehr als vier Geräte um den Pi Charger herum, wird die Leistung zwischen ihnen aufgeteilt. Die Ladezeit ist also abhängig von der Anzahl der Smartphones sowie der Entfernung.

Die Pi Ladestation soll mit allen Geräten kompatibel sein, die den Qi-Standard unterstützen. Für Handys, die die Technologie nicht gleich mit an Bord haben, möchte das Unternehmen in Zukunft Schutzhüllen auf den Markt bringen, die ihnen diese Fähigkeit schlussendlich verleihen.

Pi soll im nächsten Jahr erscheinen. Ein genauer Zeitpunkt wurde leider nicht genannt und auch der Preis ist ungewiss. Das Unternehmen will das Gerät allerdings für unter 200 Dollar anbieten und auf der Webseite könnt ihr die Ladestation jetzt schon vorbestellen.

Quelle: picharging