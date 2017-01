Kennzeichnungspflicht und Führerschein: Neue Gesetzliche Regelungen für Drohnen

Im zurückliegenden Weihnachtsgeschäft waren Drohnen in allen erdenklichen Varianten der absolute Renner. Von der wohnzimmertauglichen Spielzeugdrohne bis hin zum wind- und wetterfesten High-Ende Modell war alles dabei. Für die Besitzer der Outdoor-fähigen Exemplare wird sich in Kürze wohl einiges ändern, denn das Bundeskabinett hat nun – wie erwartet – eine gesetzliche Neuregelung für den Einsatz der Multikopter auf den Weg gebracht.

Bereits im Mai 2016 hatten wir darüber berichtet, dass entsprechende Pläne existieren. Hintergrund der Gesetzespläne ist zum einen, dass es immer mehr Drohnen gibt, die nicht selten von weniger verantwortungsvollen Laien gesteuert werden. Die Bundesregierung will mit den Regelungen sicherstellen, dass ein Mindestmaß an Flugsicherheit beim Betrieb der immer leistungsfähigeren Drohnen eingehalten wird.

Zum anderen gibt es die unterschiedlichsten Bedenken. Viele Menschen befürchten, zum Teil berechtigt, zum Teil übertrieben, dass sich Drohnen zur Verletzung der Privatsphäre oder andere “Schandtaten” einsetzen lassen. Nachbarn könnten einander ausspionieren, Drohne könnten zum Transport illegaler Waren benutzt werden, abstürzende Fluggeräte könnten am Boden befindliche Dinge, Tiere und Menschen verletzen – die Palette der Sorgen ist endlos.

“Drohnen bieten ein großes Potenzial – privat wie gewerblich. Immer mehr Menschen nutzen sie. Je mehr Drohnen aufsteigen, desto größer wird die Gefahr von Kollisionen, Abstürzen oder Unfällen. Für die Nutzung von Drohnen sind deshalb klare Regeln nötig. Um der Zukunftstechnologie Drohne Chancen zu eröffnen und gleichzeitig die Sicherheit im Luftraum deutlich zu erhöhen, habe ich eine Neuregelung auf den Weg gebracht. Neben der Sicherheit verbessern wir damit auch den Schutz der Privatsphäre.” Verkehrsminister Dobrindt

Definitiv berechtigt ist zudem der Wunsch der Industrie, dass endlich klare(re) gesetzliche Regeln für den gewerblichen Drohneneinsatz gefunden werden. Sowohl bei der Kontrolle und Wartung von unzugänglichen Anlagen als auch im Transportwesen werden den unterschiedlich dimensionierten Fluggeräten immer öfter mögliche Einsatzszenarien zugewiesen, für die wiederum die unterschiedlichsten Vorschriften zu beachten sein könnten. Der nun auf dem Tisch liegende Vorschlag der „Verordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten“ ist also vermutlich nur ein weiterer Zwischenschritt zu weitaus umfangreicheren Regelungen, die in den kommenden Jahren getroffen werden.

In einem ersten Schritt geht es also um Flugverbote für sensible Bereiche, Kennzeichnungspflichten für die Fluggeräte und zusätzliche Anforderungen für die Nutzer. Damit sollen – soweit möglich und in manchen Punkten eher als Kompromiss – Abstürze, Unfälle und Eingriffe in die Privatsphäre vermieden werden. Die regelungen im Detail:

Kennzeichnungspflicht: Alle Flugmodelle und unbemannten Luftfahrtsysteme mit mehr als 250 Gramm Gewicht müssen künftig mit einer Plakette gekennzeichnet sein. Damit bei Schäden schnell der Besitzer festgestellt werden kann, müssen darauf Name und Adresse stehen. Erlaubnispflicht: Für den Betrieb von Flugmodellen und unbemannten Luftfahrtsystemen ab fünf Kilogramm Gewicht ist künftig eine Erlaubnis erforderlich. Diese wird von den zuständigen Landesbehörden erteilt. Verlangt wird außerdem eine Art Führerschein. Erlaubnisfreiheit: Für den Betrieb von Flugmodellen und unbemannten Luftfahrtsystemen unterhalb einer Gesamtmasse von 5 kg ist grundsätzlich keine Erlaubnis erforderlich. Der Betrieb durch Behörden oder Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, z.B. Feuerwehren, THW, DRK etc., ist generell erlaubnisfrei. Kenntnisnachweis: Um diesen „Drohnen-Führerschein“ zu erhalten, müssen Nutzer eine Prüfung bei einer anerkannten Stelle ablegen – dies soll auch online möglich sein. Vorgesehen ist ein Mindestalter von 16 Jahren. Die Bescheinigung soll zehn Jahre gelten. Betriebsverbot: Flugmodelle und unbemannte Luftfahrtsysteme unter fünf Kilo dürfen nicht außer Sichtweite geraten. Tabu sind zudem Flüge über sensiblen Bereichen wie Einsatzorte von Polizei und Rettungskräften, Naturschutzgebiete und Menschenansammlungen. Betriebserlaubnis: Gewerbliche Nutzer brauchten für den Betrieb von unbemannten Luftfahrtsystemen bisher eine Erlaubnis – unabhängig vom Gewicht. Künftig ist für den Betrieb von unbemannten Luftfahrtsystemen unterhalb von 5 kg grundsätzlich keine Erlaubnis mehr erforderlich. Zudem wird das bestehende generelle Betriebsverbot außerhalb der Sichtweite aufgehoben. Landesluftfahrtbehörden können dies künftig für Geräte ab 5 kg erlauben. Ausweichpflicht: Unbemannte Luftfahrtsysteme und Flugmodelle sind verpflichtet, bemannten Luftfahrzeugen und unbemannten Freiballonen auszuweichen. Einsatz von Videobrillen: Flüge mithilfe einer Videobrille sind erlaubt, wenn sie bis zu einer Höhe von 30 Metern stattfinden und das Gerät nicht schwerer als 0,25 kg ist oder eine andere Person es ständig in Sichtweite beobachtet und in der Lage ist, den Steuerer auf Gefahren aufmerksam zu machen. Dies gilt als Betrieb innerhalb der Sichtweite des Steuerers.

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, dürfen die Drohnen de facto nicht betrieben werden. Ausnahmen vom Betriebsverbot sollen aber möglich sein: So können Behörden Flüge ausnahmsweise zulassen, wenn sie keine Gefahr für Luftverkehr und öffentliche Sicherheit darstellen. Angemessen berücksichtigt werden müssen dabei auch Datenschutz, Naturschutz und der Schutz vor Fluglärm.

Weiterlesen: Mit Adlern gegen Drohnen

Zudem gelten selbstverständlich weiterhin die Regelungen in den bereits bestehenden Gesetzen. Die Nutzung von Fluggeräten ist allgemein im Luftverkehrsgesetz (LuftVG) und in der Luftverkehrsordnung (LuftVO) geregelt. Nach den dort existierenden Regelungen handelt es sich bei Drohnen um sogenannte “unbemannte Luftfahrtsysteme”, sofern sie nicht ausschließlich zur Sport- oder Freizeitgestaltung betrieben werden und stattdessen eine gewerblichen Nutzung im Vordergrund steht. Bei reiner Freizeitnutzung gelten sie dagegen als sogenannte “Flugmodelle”.

GIF

Das Verkehrsministerium hat die Verordnung am 18. Januar 2017 ins Bundeskabinett eingebracht, nun folgt die Weiterleitung an den Bundesrat.

Quelle: bundesregierung.de