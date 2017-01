Ordner und Dateien von Dropbox-Usern, die diese teilweise schon vor Jahren gelöscht hatten, tauchten bei den Nutzern in den letzten Tagen plötzlich wieder in der Dropbox auf. Das sorgte für einiges an Verwirrung, schließlich sollten einmal gelöschte Dateien nach 60 Tagen von den Dropbox-Servern komplett gelöscht werden. Die betroffenen User waren zurecht verwirrt und auch besorgt, schließlich begegnet man nicht jeden Tag Dateien, die man vor Jahren gelöscht hatte.

Seitens Dropbox wurde das dann im Forum mit einem Bug erklärt, der aber nun beseitigt sei. Dieser offensichtlich sehr alte Bug verhinderte bei einigen Dateien das endgültige Löschen aufgrund von Problemen mit den Metadaten. Da diese Dateien nicht endgültig gelöscht werden konnten, wurden sie in eine Art Quarantäne verschoben, dort sollten sie bleiben, bis der Bug behoben worden wäre und die Dateien dann endgültig gelöscht werden könnten. Das ging nun offenbar einige Jahre so, bis die Entwickler bei der Beseitigung des Fehlers versehentlich eine unbekannte Zahl dieser Dateien und Ordner wiederherstellten. Man habe aber den Bug nun beseitigt und auch sicher gestellt, dass diese alten Dateien nicht auf das Quota der User angerechnet würde. Und ganz wichtig: Niemand habe während der Zeit in der Quarantäne Zugriff auf diese Dateien gehabt.

Zwischenzeitlich soll der Fehler auch behoben sein, auch wenn einige User ihre alten Dateien jetzt erneut löschen mussten. Weniger angetan waren einige User von der Tatsache, dass es gut einen Tag dauerte, bis Dropbox auf die Meldungen der Nutzer im Forum reagierte – bei einem Bug, der offensichtlich schon einige Jahre auf dem Buckel hatte und um den man gerade erst gekümmert hat, sollte eine Reaktion schneller möglich sein. Gerade in so einem Fall, bei dem Daten verschwinden oder unerwartet wieder auftauchen, denken viele Nutzer im ersten Moment wohl an einen unbefugten Zugriff auf ihre Daten.

Wobei es aber auch Nutzer gibt, die bedauern, dass sie von diesem Fehler nicht betroffen waren:

I tried to get files recovered past 30 days a while ago, where was this bug when I needed those files then?

Aber eine gute Gelegenheit mal wieder daran zu erinnern, dass alles das, was wir als „Cloud“ bezeichnen, am Ende doch nur die Computer anderer Leute sind. Diese anderen Leute sind auch Menschen und man muss nicht einmal ein Misanthrop sein, um zu wissen, dass Menschen Fehler machen können. In diesem Fall sind durch den Fehler keine Daten verloren gegangen, sondern Dateien aus einem unerwarteten Langzeit-Backup überraschend wiederhergestellt worden, aber auf solche unangekündigten Backups sollte man sich nicht verlassen. Vor allem nicht bei einem Restore, der so erratisch abläuft.

Für manche User war dieser Vorfall auch der berühmte letzte Tropfen:

The problem now is quite simple: HOW CAN WE TRUST DROPBOX EVER AGAIN?

via TechRepublic