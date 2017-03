Dropmix: Karten legen und gleichzeitig Musik mixen

Einer meiner ersten Gedanken zu Dropmix war, dass das Gerät ziemlich genauso aussieht, wie eine Art Ablage- und Sortierfläche für Kartendecks. Beispielsweise für Spiele wie Magic, Yu-Gi-Oh oder auch Pokémon. Im Prinzip nutzt Dropmix auch dieses klassische Spielelemente, kombiniert es aber noch mit Musik. Hasbro hat sich für das Gadget mit Game-Entwickler Harmonix, die auch schon Guitar Hero und Rock Band gemacht haben, zusammengetan.

Mit Dropmix kann jeder mal DJ spielen und muss dafür nicht mal wirklich was drauf haben. Das längliche Gerät mit Lautsprecher sowie vier Kartenfächer ist nämlich App-basiert und alles was man für einen Remix tun muss, ist Karten legen. Davon gibt es 60 an der Zahl und jede ist für eine bestimmte musikalische Komponente aus bekannten Liedern verantwortlich. Die Genres reichen dabei von Indie, Dance, R&B und Pop, bis hin zu Country, Hip-Hop und Rock.

Zuerst wird die iOS und Android App auf dem Smartphone gestartet, welches danach an Dropmix angeschlossen wird und in einem kleinen Schlitz am Rande Platz findet. Die Musikkarten können dann beliebig auf die dafür vorgesehenen Slots verteilt werden. Über einen NFC-Chip kommunizieren die Karten mit dem Dropmix-Board und geben so ihren Beat, Ton oder Gesang weiter.

So weit, so gut. Die App gibt es aber auch noch und die ist nicht umsonst da. Sie kombiniert nämlich die ganzen Sounds und fügt sie zu einem Remix zusammen. Die Anwendung speichert die erstellten Songs auch ab, sodass man sie, so Hasbro, „auch mit Freunden teilen oder gegen sie spielen kann“.

Wie weiter oben schon gesagt, im Prinzip braucht man nicht viel zu machen, außer sich die jeweiligen Karten auszusuchen und reinzuhören. Nichts für anspruchsvolle DJs also – für Kinder aber bestimmt ein sehr spannendes Gerät. Es kommt ja auch vom Spielzeughersteller Hasbro.

Dropmix soll im Herbst diesen Jahres in den Handel kommen und das Starterset mit 60 Karten soll rund 100 Dollar kosten. Wem das noch nicht ausreicht, der kann auch noch Kartensets dazukaufen, die dann je nach Umfang 5 bis 15 Dollar kosten werden.

via: businesswire