Wer auf dem Land wohnt und kein Auto hat, der ist zwangsläufig auf den Bus angewiesen, um von A nach B zu kommen. Die Fahrzeiten sind bislang noch vorgegeben – man muss sich also nach dem Busfahrplan richten und nicht umgekehrt. In der Zukunft möchte man diese Gegebenheit ändern. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) ist da ganz vorne mit dabei, denn sie möchte Kleinbusse als Ergänzung zum Fahrplanangebot anbieten, die nachfrageorientiert durch die Stadt fahren.

Das bedeutet, dass die Fahrzeuge keinem statischen Fahrplan folgen, sondern sich an den Echtzeit-Anfragen der Bürger orientiert. Die Fahrgäste können auf Wunsch von dem On-Demand-Bus von einem individuellen Standort abgeholt und zum gewünschten Ziel gebracht werden. Die Nutzer teilen sich somit eine gemeinsame Fahrt in den Kleinbussen.

Der Fahrtwunsch sowie der aktuelle Standort und das Ziel, gibt der Nutzer über eine App an. Daraus werden die Routen für den On-Demand-Bus berechnet. Diese können aber jederzeit durch Fahrtwünsche von anderen Personen aktualisiert werden. Sie passen sich also dem jeweiligen Bedarf an. Der Fahrpreis wird ebenfalls digital abgerechnet und wenn dieser dann noch bargeldlos bezahlt werden kann, wäre das Konzept eine runde Sache.

Momentan ist das Ganze allerdings noch ein Pilotprojekt, welches die DVG bei der Bezirksregierung Düsseldorf eingereicht hat. Für die Umsetzung plant man eine Zusammenarbeit mit dem Berliner Unternehmen door2door, die den Technik-Teil des Konzepts übernehmen sollen, wie beispielsweise das Programmieren der App. Sie haben schon Erfahrung mit einem eigenen Shuttlebus-Projekt „allygator shuttle“, welches vor allem in Berlin zum Einsatz kommt.

Noch in diesem Jahr will die DVG erste Testläufe starten, die bis Ende 2019 andauern werden. Um erste Ergebnisse und Erfahrungen zu sammeln, sollen die Kleinbusse hierzu am Wochenende zu Zeiten mit wenig Verkehr eingesetzt werden. Ein schönes Beispiel für die Zukunft der Mobilität und eine Veränderung, die ich für dringend nötig empfinde.

Quelle: dvg