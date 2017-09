DxOMark: Apple iPhone 8 Plus hat die beste Smartphone-Kamera

Letzten Freitag war es endlich so weit: Das Apple iPhone 8 und sein großer Bruder gehen in den Verkauf! In diesem Jahr ist alles ein bisschen anders als sonst, weil die Kalifornier mit dem Apple iPhone X noch ein ganz heißes Eisen im Feuer haben, welches erst später in diesem Jahr erscheinen wird.

Das führt nicht nur dazu, dass die Schlangen an den Apple Stores letzten Freitag häufig nicht mehr so lang waren wie gewohnt, sondern auch dazu, dass die neuen Modelle — gerade im Vergleich mit dem iPhone X — oftmals als eher langweilige Modellpflege abgewatscht werden.

Mag sein, dass die Unterschiede zwischen den iPhones des letzten und diesen Jahres nicht so groß sind, dass jeder zwingend das Update benötigt aufs neue Gerät. Das ändert aber nichts daran, dass Apple eben dennoch Smartphones abgeliefert hat, die zum Besten zählen, was auf diesem Planeten zu kaufen ist.

Diese Qualität sieht man gerade bei den Apple-Phones oft nirgends so deutlich wie bei den stets herausragenden Kameras. Das ist insofern wichtig, als gerade die Kamera oftmals mit entscheidend ist bei der Wahl des nächsten Smartphones. Wer noch in diesem Jahr ein neues Smartphone anschaffen möchte, dabei Wert auf eine starke Kamera legt und deshalb den Referenz-Test von DxOMark berücksichtigt, wird am Apple iPhone 8 und iPhone 8 Plus nicht vorbeikommen.

Beim DxOMark-Test wurden jetzt beide Smartphones aus Cupertino auf Herz und Nieren geprüft und das Resultat ist eindeutig: Das iPhone 8 Plus erhält mit 94 Punkten das mit Abstand beste Ergebnis, was jemals erzielt wurde und auch das kleinere iPhone 8 mit 92 Punkten lässt noch die bisherigen Spitzenreiter — HTC U11 und Google Pixel (beide mit 90 Punkten) — hinter sich.

Under-the-hood upgrades have given the 8 Plus an image quality and camera performance boost in almost every one of our tested categories. The Apple iPhone 8 Plus is the best-performing mobile device camera we have ever tested.

So, wie ihr es im DxOMark-Beitrag lesen könnt (schaut dort unbedingt vorbei für ausführliche Erklärungen und viele Foto-Beispiele), sind beide Handsets ihren Vorgängern zum Verwechseln ähnlich, haben aber unter der Haube in nahezu allen Kamera-Kategorien teils deutlich zulegen können. Beim reinen Foto-Test kommt das Apple iPhone 8 Plus übrigens ebenfalls auf einen neuen Rekordwert von sogar 96 Punkten.

Egal, ob Bildstabilisierung, Farbtreue, Dynamikumfang oder Detailreichtum – nahezu überall ist man voll des Lobs und vergibt dementsprechend hohe Bewertungen. Funktionen wie der Zoom und das neu eingeführte Porträtlicht überzeugen ebenfalls und lediglich ein noch zu hohes Rauschen bei schlechten Lichtbedingungen fällt ein wenig negativ ins Gewicht.

Fairerweise muss man aber dazu sagen, dass sich das Procedere des DxOMarks kürzlich verändert hat. Die Tests sind umfangreicher und genauer geworden, was aber auch dazu führt, dass alte Ergebnisse mitunter jetzt leicht verfälscht dargestellt werden. Es wurden einige der besten Smartphones — zum Beispiel die aktuellen Samsung-Flaggschiffe — noch nicht nach den neuen Test-Kriterien geprüft, so dass das aktuelle Bild ein etwas verzerrtes ist.

Da gerade die Qualitäten von Dual-Kameras stärker in den neuen Tests berücksichtigt werden, werden bisher getestete Smartphones ohne Dual-Cam eher ein wenig abgewertet, was also die neuen Spitzenwerte der Apple-Smartphones nur noch mal zusätzlich unterstreicht.

So oder so können wir konstatieren, dass aktuell nach DxOMark-Kriterien keine Handsets existieren, die eine bessere oder auch nur gleich gute Kamera-Performance bieten können wie das Apple iPhone 8 Plus. Das Design mag für viele überholt wirken, gerade mit Blick aufs iPhone X, aber gerade Foto-Fans kommen am iPhone 8 Plus und dem iPhone 8 kaum vorbei.

Quelle: DxOMark via ZDNet.de