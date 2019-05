Dyson eröffnet ersten Demo Store in Deutschland

Mit dem Store kündigte Dyson an, massiv in den Ausbau von eigenen Retailflächen zu investieren. Die zweite Dyson Demo ist bereits für den Sommer in Oberhausen geplant. Weitere sollen folgen. In Köln sind auf 155 Quadratmetern alle Technologien des Unternehmens zu finden. Dabei gehören kabellose Staubsauger, Ventilatoren, Luftreiniger aber auch Haartrockner und Stylingtools zum Programm. Der Dyson Demo Store ist dabei bewusst clean gehalten, da die Technologien im Vordergrund stehen sollen. Jedoch sollen die Geräte natürlich ausprobiert und in die Hand genommen werden.

Dreck machen ist daher explizit erwünscht und so gibt es ein Regal mit verschiedensten Streumaterialien, die den Schmutz zu Hause widerspiegeln sollen. Damit können die unterschiedlichen Staubsauger auf Herz und Nieren getestet werden. Ein weiteres Highlight ist die Stylingbar, an der geschulte Stylisten den Besuchern auf Wunsch ein Haarstyling mit dem Dyson Supersonic und dem Dyson Airwrap anbieten.

„Die Eröffnung unserer ersten eigenen Dyson Demo in Köln ist für uns ein Meilenstein. Nach siebenmonatiger Planungsphase und nur acht Wochen Umbau- und Renovierungszeit freuen wir uns sehr, nun endlich unsere Türen in Köln zu öffnen.” Guillaume Lejarre, Sales Director der Dyson GmbH

Dass der erste Store in Deutschland ausgerechnet in Köln eröffnet, ist eigentlich kein Zufall. Seit 1998 steuert Dyson seine Aktivitäten auf dem deutschen Markt von dieser Stadt aus. Mit der Eröffnung bekennt sich Dyson somit klar zu seinem Standort und will weitere Arbeitsplätze in der Region schaffen. Nach dem erfolgreichen Auftakt in Köln soll der zweite Store in Kürze in Oberhausen eröffnet werden. Dabei war es Dyson wichtig, zunächst in die nähere Region zu investieren.

Welche Bedeutung die Dyson Demo Köln für das Unternehmen hat, das sich selbst als Ingenieursunternehmen versteht, hat, zeigte bereits die Eröffnungsfeier am Freitag. Hierzu waren auch zwei Ingenieure aus dem britischen Headquarter gekommen, um den Gästen die Technologien im Inneren zu erklären und einen Einblick in den Entwicklungsprozess von neuen Geräten zu geben. Dyson feierte die Eröffnung mit etwa 60 geladenen Gästen, darunter Geschäftspartner, Medienvertreten als auch lokale Blogger und Influencer.

Ab Samstag, den 18. Mai ist die Dyson Demo Cologne auf der Hohe Straße 52 täglich Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Am Freitag sogar bis 21 Uhr.

via: Dyson Pressemitteilung