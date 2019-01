Wenn man Dyson hört, denkt man zunächst einmal an Staubsauger. Die bauen sie herausragend gut, zweifellos. Aber darüber hinaus ist das Unternehmen alles andere als ein “One Trick Pony” und kann demzufolge auch in verschiedenen Produktklassen punkten. Wenig überraschend also, dass das Unternehmen aus England, welches seinen Konzernsitz aufgrund des Brexits nach Singapur verlagern wird, auch Leuchten im Programm hat.

Neu dabei ist jetzt ganz frisch eine Leuchte namens Dyson Lightcycle, die optisch sehr nah an den Arbeitsplatzleuchten der CSYS-Reihe ist. Die bestachen bereits durch schlichtes Design und lange Haltbarkeit sowie ein eingebautes Kühlsystem. All das sind jetzt auch Merkmale der Dyson Lightcyle, aber das Teil kann natürlich noch mehr als der Vorgänger.

Unser Körper kann durch das sich ändernde Spektrum von Farbe und Helligkeit des Tageslichts beeinflusst werden. Deshalb passt sich unsere neue Leuchte dem Tageslicht Ihres Standorts an. Jake Dyson, Chief Lighting Engineer

Wir haben es hier mit seiner smarten Lampe zu tun. Das äußert sich nicht nur darin, dass ihr sie über die Dyson-App steuern könnt, sondern auch darin, dass sie sich automatisch einschalten kann, wenn ihr euch eurem Schreibtisch nähert und vor allem auch in der Lage ist, das ausgestrahlte Licht an das aktuelle Tageslicht anzupassen. Dyson erklärt, dass das Licht aber nicht nur Tageszeit und Standort, sondern auch unser Alter berücksichtigt, so dass die deutlich schwächere Augenmuskulatur einer älteren Person durch mehr Licht ausgeglichen werden soll.

Die Leuchte strahlt aber nicht nur unterschiedlich hell, sondern kann auch in der Farbtemperatur variieren. Ihr könnt sie im Bereich zwischen 2.700 (warmes Licht) und 6.500 Kelvin (kaltes Licht) einstellen, dafür ist die Lightcycle mit jeweils drei warmen und drei kühlen LEDs ausgestattet. Durch die Heat-Pipe-Kühl-Technologie ist dabei gewährleistet, dass die Lichtqualität über die Jahre nicht abbaut. Nach eigenen Aussagen von Dyson soll die Leuchte daher auch 60 Jahre lang halten, ohne dass sie in der Qualität nachlässt.

Wie erwähnt reagiert die Leuchte auf die Helligkeit in eurer Umgebung, mithilfe eines Umgebungslichtsensors, wie wir sie auch aus Smartphones kennen. Allerdings habt ihr auch die Möglichkeit, das Licht an eure speziellen Bedürfnisse anzupassen und könnt dazu aus drei verschiedenen Programmen wählen.

Wählen Sie aus drei voreingestellten Lichtmodi: Entspannung, Lernen und Arbeiten oder Präzision, für konzentrierteres Arbeiten. Außerdem gibt es einen Boost-Modus, mit 20 Minuten hoher Lichtintensität.

Wer mag, kann natürlich auch unabhängig von der Dyson-App das Licht regeln. Das gelingt durch einen berührungssensitiven Regler zum Dimmen und Einstellen der Lichttemperatur, wobei die Helligkeit von 100 bis 1.000 Lux eingestellt werden kann. Praktischerweise verfügt die Leuchte auch über einen USB-Typ-C-Anschluss, so dass ihr — egal, ob am Nachttisch oder am Schreibtisch — jederzeit auch euer Smartphone aufladen könnt, ohne zusätzliche Steckdosenplätze zu beanspruchen.

Alles in allem wieder einmal ein echtes Premiumprodukt aus dem Hause Dyson, für das ihr allerdings — ihr werdet es euch bereits gedacht haben — auch einen Premiumpreis auf den Tisch legen müsst. Ihr habt dabei die Wahl zwischen zwei verschiedenen Modellen: Einmal die Lightcycle in der Variante für den Schreibtisch, alternativ eine größere Version als Standleuchte.

Für 499 Euro bekommt ihr die Schreibtisch-Ausführung, während die unverbindliche Preisempfehlung für die Standleuchte stolze 749 Euro beträgt. Beide Modelle könnt ihr sowohl in der Farbe Schwarz als auch in Weiß erwerben. Wenn ihr gerade dabei seid, angesichts der Preise vom Sofa zu kippen, solltet ihr bedenken, dass Dyson verkündet, dass die Dinger 60 Jahre lang durchhalten, ohne dass die Qualität nachlässt. Wer also einmal tief in die Tasche greift, hat voraussichtlich erst mal mehr als ein halbes Jahrhundert Ruhe.

Quelle: Dyson via Caschys Blog