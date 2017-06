Insgesamt 135 Änderungsvorschläge hat Maju Lauristin – Verhandlungsführerin für die Reform der Datenschutzregeln für die elektronische Kommunikation im EU-Parlament – letzte Woche in ihrem Kursbuch vorgestellt und die Richtung ihrer Änderungswünsche gehen alle in Richtung eines besseren Schutzes des Datenschutzes und der Bürgerrechte.

Gerade das geforderte Verbot, verschlüsselte Kommunikation zu knacken und zu überwachen dürfte vielen nicht schmecken. Dass darüber hinaus auch verboten werden soll, Anbietern den Einbau einer Backdoor für Behörden vorzuschreiben, wird von vielen unter Garantie wieder als Angriff auf die innere Sicherheit bewertet werden.

Ausgerechnet, während die deutschen Innenminister sich weitgehend einig darüber zeigen, dass es doch gefälligst möglich sein müsse, zum Beispiel bei WhatsApp mitzulesen, kann man Vorschläge zur Verbesserung der Vertraulichkeit verschlüsselter Kommunikation natürlich überhaupt nicht gebrauchen.

Über diese Forderungen freuen dürften sich dagegen alle, die ein wenig Ahnung von Verschlüsselung und IT-Sicherheit haben und denen klar ist, dass jede Backdoor früher oder später auch von jemandem gefunden werden würde, für den sie gar nicht vorgesehen war.

Auch die Metadaten einer Kommunikation, zu denen Maju Lauristin im Gegensatz zur EU-Kommission auch Ortsangaben zählt, sollen nach ihren Vorstellungen besser geschützt werden. Nicht nur für die Kommunikation selbst und deren Inhalt soll Vertraulichkeit gelten, sondern eben auch für alle Metadaten, also wer über welchen Weg, wann wie lange, in welchem Umfang usw. kommuniziert hat.

Entgegen der Behauptungen einiger Politiker, die immer noch gerne so tun, als wären Metadaten total harmlos und überhaupt nicht schutzbedürftig, wurde inzwischen mehrfach nachgewiesen, dass eben genau diese Metadaten oft viel interessanter sind im Rahmen einer Überwachung, als die eigentlichen Kommunikationsinhalte. Ein besserer Schutz dieser Daten, am besten gleichwertig mit dem Schutz des Inhalts einer Kommunikation, ist hier also längst überfällig.

Was Metadaten über uns verraten

Maju Lauristin sieht in ihrem Kursbuch keine Ausnahmen für die innere Sicherheit oder die Strafverfolgung vor – wobei das aber auch kaum notwendig sein dürfte, schließlich wird hier noch verhandelt und entsprechende Ausnahmen werden sicherlich von anderen Seiten in diese Verhandlungen getragen werden. Aber auch in weiteren Bereichen möchte sie für einen besseren Schutz der Grundrechte und Datenschutz sorgen, hier sieht sie – wie auch Datenschützer – im aktuellen Vorschlag aus Brüssel eine Absenkung des Schutzniveaus.

Die Anforderungen an die allgegenwärtigen Cookie-Zustimmungen sollen verschärft werden, so dass man auch tatsächlich von einer informierten Entscheidung der Nutzer sprechen kann, „Tracking Walls“ sollen verboten werden, Webanalyse-Werkzeuge sollen nur genutzt werden dürfen, wenn garantiert ist, dass die Daten für keine anderen Zwecke genutzt werden, der „Do-Not-Track“-Mechanismus soll verpflichtend werden und über entsprechende Vorgaben sollen „Privacy by Design“ (Datenschutz von Anfang an in der Technik) und „Privacy by Default“ (datenschutzfreundliche Standardeinstellungen) gefördert werden.

Natürlich gibt es keinen Grund für verfrühte Freude, beschlossen ist bislang noch nichts, aber es ist doch immerhin ein gutes Zeichen, dass es offensichtlich immer noch Politiker gibt, denen der Schutz von Bürger- und Freiheitsrechten wichtig ist und die sich nicht von der allgegenwärtigen Terrorpanik anstecken und zu immer neuen Überwachungsforderungen verleiten lassen. Am Ende bleibt abzuwarten, welche dieser Forderungen in welchem Umfang übrig bleiben, wenn der fertige Kompromiss ausgehandelt wurde.

Aber immerhin hat alleine diese Forderung schon mal für etwas Aufmerksamkeit auch in den USA gesorgt, dort hatte das FBI ja vor gar nicht so langer Zeit einen Backdoor-Wunsch an Apple heran getragen. Die gerichtliche Klärung der Frage, ob Apple hier dem FBI helfen müsste, fand ja dann nicht statt, da das FBI im konkreten Fall einen anderen Weg an die Daten auf dem fraglichen iPhone gefunden hatte.

Im Vereinigten Königreich beobachte man solche Forderungen ebenfalls sehr interessiert, schließlich gehen diese in eine komplett andere Richtung, als die Politik dort. Damit könnte das Thema bei den Brexit-Verhandlungen durchaus noch eine Rolle spielen, schließlich würde ein „weicher Brexit“, also eine weitere Teilnahme am EU-Binnenmarkt für die Briten bedeuten, dass sie sich weiterhin an gewisse Spielregeln der EU zu halten hätten…

via Heise, The Telegraph