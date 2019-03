E-Roller: In Bamberg rollen sie morgen bereits los

Seit einiger Zeit wird in Berlin darum gerangelt, ob und in welcher Form elektrisch angetriebene Roller auf deutsche Straßen dürfen. Die gute Nachricht ist, dass unsere Regierung da aktuell wirklich am Ball ist und schon in Kürze grünes Licht gegeben werden dürfte. Die Rahmendaten für die Verordnung stehen soweit und am 17. Mai schließlich setzt sich dann der Bundesrat damit auseinander.

Bis dahin werden wir die kleinen Flitzer nur illegal auf der Straße zu sehen bekommen. Ausnahme: Bamberg! Denn für diese Stadt gibt es eine Sondergenehmigung des Straßenverkehrsamt und somit dürfen morgen die ersten 15 Roller des US-amerikanischen Sharing-Unternehmens Bird über Bambergs Straßen rollen. Bereits im November wurde die Zusammenarbeit zwischen Bird und den Stadtwerken Bamberg verkündet und man denkt auch schon über diese Einführungsphase hinaus:

Gemeinsam mit Bird will Bamberg die Mobilität in der Stadt noch bürgerfreundlicher gestalten. Ziel ist es, den öffentlichen Personennahverkehr durch emissionsarme und günstige Fortbewegungsmittel zu ergänzen. Die Kommune sieht in Bird ein höchst innovatives Mobilitätsangebot, das Städten enormes Potenzial bietet, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren.

Aber zu groß sollten wir die Euphorie auch nicht werden lassen. Immerhin handelt es sich nur um 15 E-Scooter und zudem auch vorerst um einen Testbetrieb. Für diesen Test konnte sich beworben werden, Voraussetzung dafür: Ein Mindestalter von 18 Jahren und ein Führerschein, außerdem muss Helm getragen werden.

Sobald die Verordnung durch ist, wird man den Test dann zum Pilotprojekt ausweiten, so dass dann auch andere Bürger von den elektrisch unterstützen Rollern Gebrauch machen dürfen. Somit dürfte Bamberg die erste Stadt Deutschlands sein, wo die Dinger offiziell durch die Straßen rauschen dürfen.

Es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber natürlich dennoch ein höchst erfreulicher. Bird plant, die Flotte möglichst schnell auf 100 Roller auszubauen und wir dürfen davon ausgehen, dass sich im Sommer in Deutschland auch in einigen anderen Städten diesbezüglich was tun wird.

via BR