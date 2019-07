E-Scooter: Ab sofort könnt ihr auch bei SIXT Scooter von Tier leihen

Worum geht es den Städten eigentlich, wenn sie erlauben, dass in den Innenstädten Roller zum Verleih angeboten werden? Will man eher Fußgänger oder eher Autofahrer ansprechen? Vermutlich beides gleichermaßen. Wichtig ist dabei, dass es nicht zwingend darum geht, dass sich die verschiedenen Verkehrsmittel kannibalisieren. Vielmehr ist das neue Angebot eher eine Chance, das eigene, persönliche Fortbewegungs-Konzept zu schärfen und zu optimieren.

Soll heißen, dass man immer noch das Auto nutzt, wenn es das sinnvollste Fortbewegungsmittel ist. Wer regelmäßig auf dem Roller unterwegs zu sein gedenkt, zieht vielleicht eher ein Abomodell in Erwägung. Dort, wo das aber nicht der Fall ist, kann man problemlos zum E-Scooter greifen. Clever ist, wer als Anbieter beides miteinander kombiniert, so wie es ab sofort der Autoverleiher SIXT macht. Bereits vor einem Monat kündigte man eine Kooperation mit Tier Mobility an, jetzt macht man Nägel mit Köpfen. In der Mail an Kunden heißt es:

Es ist soweit: ab sofort können Sie auch endlich die TIER E-Scooter direkt über die SIXT App buchen! Und das nicht nur in unseren SIXT share Städten, sondern in allen deutschen Städten, in denen TIER vertreten ist – nämlich Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt a.M., Düsseldorf und Münster.

Die SIXT-App gibt es für Android und Apple und praktischerweise könnt ihr eine einzige Anwendung nutzen, egal ob ihr einen E-Scooter und/oder ein Auto mieten wollt. Das Procedere beim E-Scooter-Leihen ist dabei das selbe, welches ihr kennt, wenn ihr sonst irgendwo einen Roller ausleihen wollt. Ihr meldet euch in diesem Fall in der SIXT-App an, scannt den QR-Code auf dem Tier-Roller und ab da geht es dann los.

Auch preislich liegt ihr im selben Range wie andere Anbieter. Soll heißen, es wird vor Fahrtantritt ein Euro fällig, ab da dann ab 15 Cent pro Minute. Damit stellt SIXT natürlich nicht die Mobilitäts-Welt auf den Kopf, aber man tut das Naheliegende und ergänzt sein Portfolio um eine interessante Facette. Genau so müssen künftig funktionierende Konzepte wohl auch aussehen: In der möglichst leichten Kombinationsmöglichkeit verschiedener Fortbewegungsmittel.