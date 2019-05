E-Scooter: Auch VW will beim Roller-Verleih mitmischen

Noch ein paar Tage dauert es: Am 17. Mai wird der Bundesrat hoffentlich final dafür sorgen, dass für die E-Scooter auf deutschen Straßen der offizielle Startschuss beschlossen wird. Wie schnell sich das Bild dann in unseren Straßen verändert und wir die kleinen Flitzer häufiger zu sehen bekommen, wird sich dann zeigen.

Dass sich aber ganz viele Unternehmen auf diesen lukrativen Markt stürzen werden, dürfte jetzt schon feststehen. In anderen Ländern sind die E-Scooter und ähnliche Gefährte längst nicht mehr aus dem Stadtbild der Metropolen wegzudenken, in San Francisco habe ich es bislang am extremsten feststellen können. Über kurz oder lang wird das also auch in Berlin, Hamburg, München etc. diesen Weg gehen.

Selbstverständlich ist das auch an VW nicht vorbeigegangen und so, wie das Handelsblatt mit Verweis auf mit dem Projekt betrauten Menschen im Konzern berichtet, erwägt auch der deutsche Auto-Riese, ins Geschäft mit den E-Scootern einzusteigen. Dabei ist aber zumindest in diesem konkreten Fall nicht die Rede davon, dass das Unternehmen selbst einen solchen E-Flitzer produziert. Vielmehr möchte man den Markt derjenigen aufmischen, die diese E-Scooter zum Verleih anbieten und dabei auf Roller anderer Hersteller zurückgreifen.

Übrigens: Auch, wenn es in den Sharing-Plänen des Unternehmens nicht um eigene Produkte geht, beschäftigt sich VW natürlich durchaus auch mit dem Thema. Bereits beim Genfer Autosalon konnte man eine Studie namens “Cityskater” bewundern, die man mittlerweile auch im Direktvertrieb anbietet — ein elektrisch angetriebenes Dreirad, das ihr unten auf dem Bild sehen könnt:

Am selben Ort präsentierte VW zudem auch ein weiteres Konzept-Modell namens “Streetmate”, welches mit seinen angepeilten 45 km/h allerdings eine ganz andere Geschichte ist als die üblichen E-Scooter.

Im aktuellen Fall lässt VW den vorliegenden Informationen zufolge bereits von einem Dienstleister die E-Scooter mit den Logos seiner Plattform „We Share“ für einen kommenden Testbetrieb bekleben. Der Anbieter dafür kommt nach Infos des Handelsblatts aus Dortmund und kümmert sich auch um die Beschaffung und die Software für das Geschäft.

Wenn die Quellen richtig liegen, werden die E-Scooter von Segway kommen, welches mittlerweile durch die Übernahme durch Ninebot zu einem amerikanisch-chinesischen Unternehmen geworden ist. Oben im Artikelbild seht ihr so einen KickScooter, der mittlerweile in zwei Varianten angeboten wird.

VW selbst erklärt noch nicht, dass bezüglich eines eigenen Leih-Angebots via “We Share” alles in trockenen Tüchern ist, bestätigt aber, dass “konkrete Projekte zur Mikromobilität” in Arbeit wären und man mit mehreren Partnern diesbezüglich verhandle. Warten wir mal ab, wie schnell die Wolfsburger sich mit diesem Projekt offiziell an die Öffentlichkeit wagen. Zumindest haben sie die Zeichen der Zeit erkannt und neben einer großen E-Auto-Flotte können wir daher sowohl erwarten, dass VW ins Sharing-Geschäft einsteigt, als auch eigene Mikromobilitäts-Modelle auf die Straße bringen wird.