E-Scooter: Härtere Regeln geplant

Zunächst mal kurz ein paar eigene Beobachtungen zu den E-Scootern. Hier in Dortmund sind sie auch längst Teil des Stadtbildes und wie ihr wisst, bin ich ja ein eifriger Verfechter dieser Technologie bzw. Verfechter von allem, was dazu beitragen könnte, dass wir weniger Autos und mehr Alternativen in den Innenstädten sehen. Ich schreibe gerne über diese E-Scooter, setze mich aber durchaus auch kritisch damit auseinander, wie ihr über unsere Suche herausfinden könnt.

Leider muss ich selbst aber auch beobachten, wie diese eigentlich tolle Mobilitäts-Idee zunehmend öfter an die Wand gefahren wird. Auch in meiner Stadt stehen die Dinger überall im Weg. Die Anbieter geben sich beim allmorgendlichen Platzieren wirklich Mühe und stellen sie an Hot Spots so auf, dass sie keinen behindern. Im Laufe des Tages jedoch muss man immer öfter einen Zickzack-Parcours absolvieren, wenn man durch bestimmte Stadtteile geht. Vor allem abends sehe ich die Roller mit Höchsttempo durch die Fußgängerzone brausen, sehr oft mit einer Besatzung von gleich zwei Personen.

Neulich sah ich ein sehr offensichtlich betrunkenes Pärchen, das zusammen auf diesem Roller über eine rote Ampel direkt in die Fußgängerzone reinflitzte und spätestens da hatte ich auch den Wunsch, beiden den Roller links und rechts um die Ohren hauen zu wollen. Die Polizei pfeift die E-Scooter-Fahrer manchmal runter, wenn sie zu zweit gefahren werden, aber auch nicht immer. Allerdings ist die Polizei natürlich nicht so präsent, dass man annähernd jeden Fahrer mit Fehlverhalten erwischt.

Lange Rede, kurzer Sinn: Nach wie vor bin ich großer Fan der Mikromobilität, aber es sieht in unseren Städten derzeit so aus, dass nur der geringste Teil der Nutzer mit so einem Roller ein KFZ ersetzt. Viel mehr wird der E-Scooter als Spaß-Maschine missbraucht, die man dann achtlos irgendwo stehen oder liegen lässt, nachdem man seine Fahrt absolviert hat. Diese Erkenntnis habe ich natürlich nicht exklusiv und so wollen nun auch die Kommunen dagegen vorgehen.

In einer Presseerklärung des Deutschen Städtetags wird nun erklärt, dass Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeindebund sowie die Anbieter Circ, Lime, TIER und Voi eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet haben. Darin geht es darum, vor allem diese Anbieter stärker in die Verantwortung zu nehmen. Darin heißt es zu dem verhandelten Papier:

Das Papier dient als Diskussionsgrundlage für die Abstimmungen zwischen einzelnen Kommunen und Anbietern. Es enthält wesentliche Aspekte einer partnerschaftlichen Kooperation und eines konfliktfreien Betriebs der Angebote vor Ort. Hierzu zählen beispielsweise Maßnahmen zur Stärkung der Verkehrssicherheit, Regeln zum Aufstellen und Umverteilen der E-Tretroller sowie zur erfolgreichen Integration in den Stadtverkehr mit dem Ziel, den Umweltverbund mit dem Öffentlichen Personennahverkehr zu stärken.

Das Besprochene soll also nicht pauschal in einen Gesetzentwurf münden, sondern dient als Grundlage zu entsprechenden Verhandlungen der Kommunen mit den Anbietern der Verleih-Roller. Das bedeutet — und das ist zweifellos eine gute Nachricht — dass bei den Kommunen grundsätzlich das Interesse vorhanden ist, dass die Roller auch weiterhin verfügbar bleiben, wenn es gelingt, die Rahmenbedingungen anzupassen.

Teil des “Memorandum of Understanding” namens “Nahmobilität gemeinsam stärken” (PDF) ist das Geofencing, welches gleich für mehrere Probleme eine Lösung bieten könnte. Dank des GPS-Signals könnte zum Beispiel verhindert werden, dass Roller an bestimmten Punkten — beispielsweise an denkmalgeschützten Bauwerken — abgestellt werden können. Es würde schlicht verhindert, dass man den Leihvorgang beenden kann. Zudem könnte man Geofencing dazu nutzen, in bestimmten Gebieten — Gehwege, Fußgängerzonen — das Tempo der Roller zu drosseln.

Technische Möglichkeiten könnten also dazu beitragen, dass das E-Scooter-Chaos auf den Straßen eingedämmt wird. Allerdings liegt es auch mit an den Anbietern, hier tätig zu werden, indem abgestellte E-Scooter schneller eingesammelt würden, das Beschwerde-Management verbessert würde und einiges mehr.

Möglich wäre es auch, dass dezentrale Sammelstellen eingerichtet werden, an denen das Abstellen der E-Scooter wünschenswert wäre. Den Nutzern könnte man das durch ein Bonussystem schmackhaft machen. Die Anbieter sollen laut dieses Papiers auch stärker drauf drängen, dass die Roller regulär abgestellt werden. Dazu soll es entsprechende Abfragen per App geben, gegebenenfalls soll der Nutzer sogar ein Foto vom ordnungsgemäß abgestellten E-Scooter abschicken.

Ansätze gibt es also einige in diesem Werk und erfreulicherweise liest man daraus auch überall, dass die Kommunen allesamt gewillt sind, die E-Scooter weiter ins Stadtbild zu integrieren, ebenso wie die Anbieter gewillt sind, auf die Kommunen zuzugehen. Bleibt zu hoffen, dass sich daraus nun auch die richtigen Dinge entwickeln. Wir behalten das natürlich weiter im Blick, sind aber vorsichtig optimistisch, dass man die Situation in den Griff bekommen kann, wenn Kommunen und Anbieter Hand in Hand arbeiten.

via t3n