E-Scooter: In diesen deutschen Städten könnt ihr sie künftig ausleihen

Egal, ob man zu der Fraktion gehört, die E-Roller herbeigesehnt hat, oder eher zu dem Lager, das davon ausgeht, dass jetzt aufgrund dieser Elektrokleinstfahrzeuge in unseren Städten die Apokalypse ausbricht: Feststeht, dass seit dem 15. Juni die Elektrokleinstfahrzeug-Verordnung (eKFV) gilt.

Das bedeutet, dass wir jetzt eine gesetzliche Handhabe für diese elektrischen kleinen Kisten haben. Damit könnt ihr also losziehen und solche E-Scooter kaufen. Problem dabei: Die Hersteller brauchen erst einmal eine Betriebserlaubnis für ihre Modelle, so dass zwar das Gesetz den rechtlichen Rahmen bietet, die Hersteller aber dennoch Zeit brauchen, bis ihre Roller auch regulär auf deutschen Straßen eingesetzt werden dürfen.

Der Handel verkauft schon seit längerem E-Tretroller. Die meisten dieser Produkte besitzen allerdings keine Betriebserlaubnis und dürfen somit trotz Verordnung nicht legal auf deutschen Straßen gefahren werden. Hier muss der Verbraucher besser aufgeklärt werden. Wir empfehlen den Verbrauchern aktuell noch ein wenig zu warten, bis weitere Roller die Freigabe durch das Kraftfahrt-Bundesamt erhalten haben. Lars Zemke, Vorsitzender von Electric Empire - Bundesverband Elektrokleinstfahrzeuge

Bevor ihr also zum Händler eures Vertrauens marschiert und dort feststellt, dass das Angebot an bereits zugelassenen Modellen noch sehr dürftig ist, bietet es sich wohl eher an, einen Blick auf die Anbieter zu werfen, bei denen man die E-Scooter künftig ausleihen kann. Der Bundesverband Elektrokleinstfahrzeuge hat da jetzt bereits einen ersten Überblick erstellt, in welchen Städten man demnächst per E-Tretroller am Verkehr teilnehmen kann.

Allerdings gibt es auch hier noch diverse Haken. Auch hier gilt aber, dass die Unternehmen, die ihre Leih-Roller auf die Straßen bringen wollen, darauf angewiesen sind, dass das Kraftfahrt-Bundesamt die allgemeine Betriebserlaubnis erteilt. Zudem gibt es keine bundesweit greifende einheitliche Regelung, stattdessen entscheiden die Städte selbst, inwieweit sie den Verleih von E-Scootern reglementieren.

Das bedeutet, dass es unterschiedliche Bedingungen gibt, beispielsweise was die Zahl der Roller angeht, die in einer Stadt insgesamt zum Verleih angeboten werden dürfen. Logischerweise entscheiden die Leih-Unternehmen auch unterschiedlich, wo sie ihre Services anbieten. In Großstädten wie Hamburg, München oder Berlin können also bis zu acht verschiedene Unternehmen aktiv werden, in kleineren Städten vielleicht nur ein oder zwei Anbieter.

Die ersten Städte haben bereits einige E-Roller auf den Straßen, in den nächsten Wochen sollten dann bundesweit weitere dazu kommen. Es wird so oder so also noch ein wenig Zeit brauchen, bis auch in Deutschland sowas wie ein E-Scooter-Boom einsetzen kann. Dennoch hat sich Electric Empire bereits jetzt die Mühe gemacht, alle Städte ausfindig zu machen, bei denen die verschiedenen Anbieter in den Startlöchern stehen. Leider gibt es noch keine Übersicht, welche Unternehmen explizit in diesen Städten vertreten sein werden, aber immerhin haben wir jetzt schon mal einen groben Überblick, welche Städte sich überhaupt zeitnah auf die Roller freuen dürfen. Insgesamt 58 Städte sind mit von der Partie, die ihr unten in der Deutschlandkarte sehen könnt. Zusätzlich habe ich alle Städte darunter noch einmal aufgelistet, was es vielleicht ein wenig übersichtlicher macht.