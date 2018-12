E-Scooter: So schnell wird das nichts in Deutschland

Jedes mal, wenn ich wieder ein paar Zeilen zum Thema E-Scooter schreibe, plagen mich die Gedanken, ob es in Deutschland überhaupt jemanden interessiert, wenn ich drüber blogge. Weil ich einfach das Gefühl habe, dass die kleinen Flitzer in Deutschland einfach noch nicht annähernd so angekommen sind wie in vielen anderen Ländern.

Damit sich das ändert, müssten wir in Deutschland aber auch erst einmal wissen, was passieren muss, damit man diese Teile legitim im Straßenverkehr nutzen darf. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich mich an der Problematik neulich bereits abgearbeitet.

Derzeit ist es hierzulande noch illegal, die E-Scooter oder andere derartige Gefährte im Straßenverkehr zu nutzen, aber die Regierung tüftelt daran, das Thema endlich anzugehen. Im oben verlinkten Artikel schrieb ich bereits:

Die Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen (PLEVs) am Straßenverkehr beinhaltet eine komplett neue Fahrzeugklasse für die E-Scooter und soll noch Ende 2018 oder spätestens Anfang 2019 inkrafttreten.

Ende 2018 oder Anfang 2019 — das klingt zumindest mal überschaubar, wenn man davon mal absieht, dass die Verordnung in verschiedenen Punkten wenig durchdacht klingt und wie bereits erwähnt in anderen Ländern schon längst offizielle Regelungen eingeführt wurden. Aber selbst dieses kleine Fünkchen Hoffnung verglimmt jetzt auf den ersten Blick erst mal wieder, da aus dem angedachten Datum wohl nichts wird.

Wie es Regierungskreisen heißt, verzögert sich die ganze Geschichte nämlich, wobei allerdings kein Zeitraum genannt wird. Es dürfte dennoch bei 2019 bleiben, möglicherweise aber eben erst deutlich später als angedacht. Was jetzt so klingt, als lässt sich Deutschland auch in diesem Bereich weiter und weiter abhängen, könnte aber sogar ein Segen sowohl für die möglichen Abnehmer solcher E-Scooter als auch der entsprechenden Industrie sein.

Es besteht nämlich die Möglichkeit, dass man diese angedachte Überregulierung noch einmal auf den Prüfstand bringt und verschiedene Punkte lockert. So könnte es sein, dass die angedachten Blinker obsolet werden und wie bei vergleichbaren Zweirädern das simple Anzeigen per Handzeichen genügt.

Die Bundesregierung hat möglicherweise gemerkt, dass sie mit ihrem restriktiven Verordnungsentwurf eine Entwicklung ausbremst, die eine Chance für die notwendige Verkehrswende darstellt. Nun kommt es darauf an, dass sie ihren Verordnungsentwurf gründlich überarbeitet und von überzogenen Vorgaben befreit. Matthias Gastel, MdB, Bündnis 90/Die Grünen

Bis die angedachten Regelungen tatsächlich in geltendes Recht gegossen werden, sind eh noch ein paar bürokratische Hürden zu nehmen. Wenn wir also eh schon spät dran sind und noch ein wenig mehr warten müssen, dann wäre es ja zumindest zu begrüßen, dass sich die Verantwortlichen nochmal an die Verordnung setzen und vernünftig modifiziert. In dem Fall wäre es auch absolut legitim, mehr Zeit als angekündigt zu veranschlagen, finde ich.

Die berühmte “letzte Meile” wird ein immer wichtigeres Thema und daher ist es entscheidend, dass Deutschland sich hier endlich positioniert. Trotz des “es wird später”-Downers bin ich jetzt aber wieder ein kleines bisschen optimistischer, dass tatsächlich eine vernünftige Lösung für alle Beteiligten herausspringt. Was denkt ihr? Bloße Hinhaltetaktik oder ändert sich an der Verordnung tatsächlich noch was?

Quelle: Spiegel via BR24 und Tagesschau