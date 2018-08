Easter-Egg: Atari-Klassiker im Tesla zocken

Es dürfte mittlerweile bekannt sein, dass Elon Musk mit verrückten Idee nicht hinterm Berg hält. Das beste Beispiel dafür sind wohl die Flammenwerfer der Boring Company. Für seine Elektroautofirma Tesla lässt sich der Milliardär aber auch immer wieder nerdige Features einfallen, die etwas aus der Reihe tanzen. Deshalb ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass Musk nun mit der nächsten verrückten Idee um die Ecke kommt.

In etwa vier Wochen sollen die Tesla-Fahrzeuge auf die Software-Version 9.0 upgedatet werden und in der Aktualisierung verstecken sich einige Easter-Eggs. Mehr verrät uns Elon Musks neuster Tweet, indem er die Zusammenarbeit mit Atari verkündet. Ja, ihr habt richtig gelesen. Atari ist ja eigentlich als Unternehmen der Retrospiele in die Geschichte eingegangen, doch was hat das jetzt mit einem Auto zu tun?

Some of best classic @Atari games coming as Easter eggs in Tesla V9.0 release in about 4 weeks. Thanks @Atari! — Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2018

In seinem Tweet spricht Elon Musk davon, die „besten Atari-Klassiker“ auf die Tablet-artige Mittelkonsole der Teslamodelle zu bringen. Die Games soll man dann in dem Auto auf dem Bildschirm spielen können. Zunächst äußerte sich der Visionär nicht zu den genauen Spieletiteln. Er antwortete allerdings auf den Tweet eines Nutzers und verriet, dass die Sammlung zumindest Pole Position, Tempest und Missile Command umfassen wird, nicht aber Ms. Pac-Man, Food Fight und Dig Dug.

Für das Spiel Pole Position hat sich Tesla außerdem noch einen besonderen Leckerbissen einfallen lassen. Das Rennspiel kann der Fahrer des Wagens mit dem Lenkrad bedienen. Wobei das natürlich nur funktioniert, wenn der Tesla steht. Das dürfte im Übrigen auch für alle anderen genannten Games gelten. Klar, der Nutzer soll ja nicht vom eigentlichen Fahren abgelenkt werden.

Doch damit nicht genug. Elon Musk fordert Spieleentwickler in einem weiteren Tweet auf, Games für den Tesla-Bildschirm zu entwickeln. Man will „spaßige Anwendungen“ in den Touchbildschirm integrieren. In der Vergangenheit hatte man bereits Easter Eggs wie Mario Karts Regenbogenstrecke in der Fahrzeug-Software versteckt.

If you’re into video game development, consider applying to Tesla. We want to make super fun games that integrate the center touch screen, phone & car irl. — Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2018

Es bleibt natürlich abzuwarten wie gut sich Spiele auf dem Display bedienen lassen. Unterschiedliche Medienberichte zweifeln dies bereits an, da das Interface von Tesla teilweise sehr langsam auf Nutzereingaben reagiert. Eine witzige Idee bleibt es trotzdem!

via: winfuture