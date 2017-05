Ich fang diese News mal mit einem Zitat meiner Professorin an: „Ein Interface muss kein Touchscreen sein.“ Amazon sieht das offensichtlich anders, denn die Gerüchte um einen Amazon Echo mit eben diesem Display scheinen sich zu bestätigen. Bilder des Geräts mit dem Decknamen „Knight“ tauchen plötzlich überall im Internet auf und Amazon testet es schon fleißig. Man munkelt, dass es bereits in diesem Monat in den USA aufschlagen könnte, aber mal ehrlich Amazon – was soll das?

Erst letztens hat uns die neue Echo Look mit fragenden Gesichtern zurückgelassen. Das Unternehmen will des Menschen bester Freund werden: Egal ob im Smart Home, auf dem Handy, im Kleiderschrank oder auch beim Einkauf – Amazon ist immer mit von der Partie. Weltherrschaft incoming, könnte man fast sagen. Mit dem neuen Mitglied in der Echo Familie sollen deren typische Funktionen und das Aussehen eines Tablets zusammengewürfelt werden.

Versteht mich nicht falsch – die Vorteile eines solchen Geräts lassen sich durchaus erkennen. Inhalte wie das Wetter, Musik oder andere Informationen hätten endlich eine lebendige Oberfläche, auch das Einkaufen könnte visuell besser von der Hand gehen. Wir sehen schon am Namen, dass hier eindeutig das Echo-Gen mitschwingt und Amazon impliziert damit quasi auch die Nutzung per Stimme – das Hauptmerkmal der Geräte-Familie.

Und genau dieser Aspekt macht für mich keinen Sinn. Ein Display mit Sprachsteuerung, kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Achja, so ziemlich jedes Tablet oder Handy, was derzeit existiert macht von dieser Funktion ja auch Gebrauch. Warum also noch ein solches Gerät auf den Markt bringen? Nur damit ich den lieblichen Klang von Alexas Stimme anstelle von Cortanas hören kann?

Ich behaupte: Die Welt braucht den Echo Knight nicht. Zumindest, wenn er kein bahnbrechendes Feature verbaut hat, von dem ich noch nichts weiß. Möchte ich mich lieber per Sprachsteuerung unterhalten, nehme ich eben den herkömmlichen Echo zur Hand. Komme ich beim Einkaufen auf einem Display schneller zum Ziel, funktioniert die Amazon App wunderbar auf dem Handy. Das Alleinstellungsmerkmal des Echos war die Sprachsteuerung. Kombiniert mit einem Display ist es eigentlich nichts weiter, als ein Tablet mit anderem Firmenlogo.

Bei all der Aufregung habe ich doch glatt vergessen, euch zu sagen, dass das Display des Echo Knights 7 Zoll groß sein wird. Sollte das Gerät tatsächlich noch diesen Monat in den USA auf den Markt kommen, dürfen wir auf die ersten Testberichte gespannt sein. Die Zielgruppe, die das Ding kauft, will ich mal sehen! Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr meine Meinung zu Amazons neustem Streich teilt oder tatsächlich einen Mehrwert in dem Gerät seht.

via: aftvnews