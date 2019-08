Eine Million elektrische Fahrzeuge auf deutschen Straßen bis 2020 — diese Ansage unserer Kanzlerin ist etwas mehr als vier Jahre her. Sind wir da aktuell also kurz davor? Nope, nicht mal ein bisschen. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamts sind in Deutschland am Anfang dieses Jahres 83.000 zugelassene E-Autos gezählt worden. Dazu kommen nochmal 67.000 Hybriden. Das wird also schon mal nix mit 2020, selbst, wenn die Zahlen gegenüber dem Vorjahr um etwa 50 Prozent zugelegt haben.

Es wird also langsam besser, was die Elektromobilität in Deutschland angeht und diese Entwicklung hat die Kanzlerin wohl mutig genug werden lassen, um heute eine neue Prognose abzugeben, wann diese Millionen-Marke geknackt wird. In Den Haag traf sie heute mit Politikern der niederländischen Regierung zusammen und ließ verlauten, dass sie guter Dinge sei, dass diese eine Million E-Autos vielleicht schon 2021, spätestens aber 2020 geknackt würde. Ob sie das nun wirklich glaubt, oder ob man angesichts der in Sachen Klima deutlich vorbildlicheren Niederländer nur mal auf den Putz hauen wollte, bleibt vermutlich ihr Geheimnis.

Klar ist aber wohl auch, dass sie längst kapiert hat, was hier klimatechnisch mittlerweile Phase ist. Traurig, dass es so lange gebraucht hat, aber mittlerweile wirkt sie auf mich wirklich bestrebt, anderen Nationen auf die Finger zu schauen, um dieses Land voranzubringen. Das konnte man schon bei ihrem Trip nach Island beobachten, wo sie mit den Regierungschefs der skandinavischen Länder übers Klima debattierte und jetzt eben auf ihrem Ausflug über die Grenze in die Niederlande.

Deutschland könne den niederländischen Vorstoß zu einer europaweiten Reduzierung der Treibhausgase um 55 Prozent sehr gut mittragen, ließ sie verlauten und sie hoffe nun darauf, dass man das EU-weit durchgedrückt bekomme. Sie ist eine intelligente Frau, daher bin ich jetzt nicht sicher, ob hinter all diesen Klima-Vorstößen ausschließlich die Einsicht und die eigene Überzeugung steckt, oder ob es schlicht Pragmatismus ist, weil sie genau weiß, dass die nächsten Wahlen nur über dieses Thema gewonnen werden können.

Mir soll es egal sein, wieso wir diese Eisen jetzt endlich anpacken. Warten wir mal ab, wie sich die Zahlen der Zulassungen im nächsten Jahr entwickeln. Eine Frage wird uns aber auch die Kanzlerin in den nächsten ein, zwei Jahren nicht beantworten können: Nämlich die, wie viele von diesen dann eine Million E-Autos aus deutscher Produktion stammen werden. Das ist dann ein Thema, welches auf einem ganz anderen Zettel steht, bei dem aber vermutlich ebenfalls die Hilfe der Regierung vonnöten sein wird.

via heise.de