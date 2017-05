Einfach rennen: IHMC entwickelt Straußen-Roboter ohne „Gehirn“

Es sieht schon fast ein bisschen lustig aus, wie sich der Roboter da abstrampelt. Kaum zu glauben, dass die kleine Maschine ein weiterer Fortschritt in der Robotik ist. Obwohl sie immer schlauer werden, fehlt so manchem Roboter noch die grundlegende Basis: Das Laufen. Unser kleiner Sprinter hier hat den Dreh allerdings raus, denn sein biologisches Vorbild ist der Vogelstrauß.

Um sich fortzubewegen, braucht der sogenannte „Planar Elliptical Runner“ weder Sensoren, Gyrokreisel oder Computer. Sein mechanisches Design ermöglicht es ihm, sich selbst zu stabilisieren. Der Roboter hat einen einzigen Motor, der seine Beine durch elliptische Bewegungen antreibt. Zusammen mit seiner Körperform bietet diese Eigenschaft eine solide Stabilität.