Im Moment kocht wieder die Diskussion hoch, ob es tatsächlich richtig ist, so energisch auf die Karte Elektromobilität zu setzen. Beispielrechnungen sollen aufzeigen, dass die E-Fahrzeuge vielleicht doch nicht so nachhaltig sind und man stattdessen lieber an weiteren Alternativen arbeiten sollte.

Letzteres halte ich auch für richtig, Stichwort “Wasserstoff”, aber auch beim normalen elektrisch angetriebenen Fahrzeug befinden wir uns noch in einem recht frühen Stadium der Entwicklung. Auch hier können wir also erwarten, dass sich noch vieles verändern wird, was die Technologie günstiger, fortschrittlicher und nachhaltiger macht.

Aus Israel kommt jetzt ein hochinteressanter neuer Ansatz, wie man E-Autos bauen könnte. Das Start-Up REE verbaut nämlich seine Motoren innerhalb der Räder. Aber nicht nur das: Aufhängung, Antriebsstrang, Bremse, sämtliche Sensorik und sonstige elektronische Komponenten — all das soll sich dort wieder finden.

Übrig bleibt dann ein Prototyp, der ein bisschen an ein überdimensionales Skateboard erinnert, weil eben alle Komponenten in den Rädern verschwinden. Seht selbst:

Die Vorteile dieser Technologie sind mannigfaltig. Los geht es schon mit den Freiheiten, die die Autobauer haben. Die Möglichkeit, das Fahrzeug oberhalb dieses modularen Fahrgestells zu designen, ohne auf irgendwelche Beschränkungen Rücksicht zu nehmen, dürfte den Entwicklern viel Geld sparen und neue Designs ermöglichen.

Das Unternehmen aus Israel ließ durchblicken, dass bei gleichem Volumen bis zu 67 Prozent mehr Raum genutzt werden kann. Damit können Hersteller ihre Fahrzeuge im Innenraum viel großzügiger gestalten — oder umgekehrt Autos deutlich kompakter bauen. Zudem wird das Gewicht um ein Drittel reduziert, was bei den E-Autos dafür sorgt, dass sie eine entschieden größere Reichweite haben.

Zuvor haben die Gründer bei einem anderen Start-Up — SoftWheel — Reifen für Rollstühle konstruiert, die über eine integrierte Federung verfügen. Das dürfte als Grundlage für REE gedient haben, wobei das Unternehmen erklärt, dass man bereits seit sechs Jahren an seiner jetzt gezeigten Technologie arbeite.

Wie das alles genau funktioniert, darüber hüllt sich REE bislang noch in Schweigen, also ist bei den Angaben der Israelis erst mal noch ein wenig Skepsis angebracht. Zumindest, bis sie tatsächlich Fakten präsentieren und bestätigen können, dass all das wirklich so funktioniert, wie sie sagen.

Die Technologie soll universell nutzbar sein, also unabhängig davon, ob ihr Kleinwagen, Sport-Flitzer oder LKWs bauen wollt. Es soll bereits mehrere Hersteller und Zulieferer geben, die mit REE zusammenarbeiten wollen, darunter Mitsubishi.

Ohne weitere Informationen klingt das für mich alles noch ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Funktioniert aber alles so wie propagiert, hätte REE vermutlich im wahrsten Sinne des Wortes das Rad neu erfunden — und wer kann das schon von sich behaupten?

Quelle: CNET via Futurezone