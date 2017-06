Eine knappe Mehrheit der Deutschen kann sich einer aktuellen Umfrage zufolge mittlerweile durchaus die Anschaffung eines Elektroautos vorstellen. Vor allem der vergleichsweise hohe Kaufpreis sorgt bei rund 20% der befragten eintausend Bundesbürger ab 18 Jahren aber noch für Zögern, wobei die von der Bundesregierung und den Herstellern erdachte Förderprämie kaum eine Rolle spielt. Nur 13 Prozent der Umfrageteilnehmer gibt an, dass ihre Entscheidung für oder gegen ein Elektroauto von solchen Zuschüssen oder dem zehnjährigen Erlass der KFZ-Steuer abhängt.

Skeptisch sind die Verbraucher vor allem wegen der geringen Gesamtreichweite, die ein erheblicher Teil der momentan verfügbaren Elektroautos in einer mehr oder weniger erschwinglichen Preisklasse besitzt. Fast ein Drittel der befragten Personen (28%) entscheiden sich aus diesem Grund noch gegen ein Elektroauto.

Diese Begründung gibt nur verkürzt die Bedenken der meisten Verbraucher wieder. Die Reichweiten der meisten Elektrofahrzeuge decken selbstverständlich längst für viele Arbeitnehmer die mehrmaligen Hin- und Rückfahrten zur Arbeitsstelle und nach Hause innerhalb einer Arbeitswoche ab. Allerdings eignet sich der überwiegende Teil der Elektrofahrzeuge nur eingeschränkt für längere Distanzen, die “an einem Stück” und ohne mitunter zeitaufwendigen Ladestopp gefahren werden sollen. Menschen, die z.B. gelegentlich einen Wochenendausflug an die mehrere hundert Kilometer entfernte Küste unternehmen oder Familien, die mit vollem Gepäck mit dem Auto in den Urlaub fahren wollen werden also momentan kaum auf ein Elektroauto setzen.

Hinzu kommt der noch nicht zufriedenstellende Ausbau der Ladeinfrastruktur, der sowohl für Arbeitnehmer als auch für Langstreckenreisende einen gewissen organisatorischen Aufwand bedeutet. Oftmals müssen zum Aufladen des Elektroautos Umwege bis zur nächsten Ladestation in Kauf genommen werden, auf dem Weg dorthin und vor Ort verstreicht dann wiederum erheblich mehr Zeit als an der nächstgelegenen Tankstelle. Während Hausbesitzer ihr Elektrofahrzeug in der Einfahrt oder Garage aufladen könnten, bleibt vielen Mietern diese Möglichkeit verwehrt. So dümpelt der Marktanteil von Elektroautos weiter vor sich hin …

Die Irrelevanz der Förderprämie überrascht, erklärt sich aber bei einem Blick hinter die Kulissen. Vielen Herstellern (die die Hälfte der Förderprämie tragen) oder ihren Vertragshändlern wird nachgesagt, dass sie ihren Anteil an der Förderung in den vergangenen Monaten sukzessive in die Fahrzeugpreise eingepreist haben. Beim Endverbraucher käme dementsprechend nur ein Teil der eigentlich attraktiven Prämie an. Ausgerechnet ein entscheidender Grund für die Wahl eines Elektroautos könnte die Ursache für diese Taktik sein: Die Wartungs- und Reparaturintervalle bzw. -kosten für Elektrofahrzeuge sollen niedriger sein, womit sich die Begeisterung der Vertragswerkstätten – vorsichtig formuliert – in Grenzen hält.

Große Skepsis gegenüber selbstfahrenden Autos

Die Umfrage beleuchtet auch, wie deutsche Verbraucher momentan zu selbstfahrenden Autos stehen. Satte 63% sehen die Entwicklungen momentan kritisch und möchte sich zukünftig noch nicht darauf verlassen, dass ein System aus Radarsensoren, Kameras und Software vollständig das Steuer übernimmt. Mehr als ein Drittel der befragten Personen sieht das anders und führt an, dass ein autonomes Fahrzeug sicherer als ein menschlicher Fahrer sei, zudem reduziere ein solches System den Stress beim Fahren. 17% der Umfrageteilnehmer äußern Bedenken, dass ein softwaregesteuertes Fahrzeug gehackt und von einem Angreifer fremdgesteuert werden könnte.

Experten gehen davon aus, dass selbstfahrende Autos nach der Umsetzung der gesetzlichen Rahmenbedingungen schon in wenigen Jahren zum Alltag im deutschen Straßenverkehr gehören werden. Schon heute arbeiten hersteller-, modell und klassenübergreifend in vielen Fahrzeugen Fahrerassistenzsysteme, die unbestritten die Sicherheit für die Insassen und andere Verkehrsteilnehmer erhöhen.

Doch während eine Totwinkel-Überwachung oder ein Notbremsassistent von den befragten Personen bereits zu den wichtigsten Assistenten gezählt werden, bestehen enorme Vorbehalte bei einer Kombination aller bereits existierenden Assistenzsysteme zum autonomen Fahren. Ganzen 22% macht die Vorstellung von autonomen Fahrzeugen im Straßenverkehr Angst, während etwa 24% das Autofahren “lieben” und schon aus diesem Grund keinen Bedarf an einem selbstfahrenden Auto haben.

Mit übertriebenen Versprechungen halten sich die meisten Hersteller ohnehin zurück. Für einen aussagekräftigen Vergleich zwischen Fahrzeugen, die von einem Menschen oder einer Software gesteuert werden, fehlen momentan noch Daten und Auswertungen, in denen alle relevanten Parameter berücksichtigt werden. So betonen Wissenschaftler immer wieder, dass eine signifikante Zahl von vollautonomen Fahrzeugen erst mehrere hundert Milliarden Kilometer im öffentlichen Straßenverkehr zurücklegen muss, um in eine annähernd vergleichbare Menge von potentiellen Unfallszenarien mit anderen Verkehrsteilnehmern verwickelt zu werden. Die dafür eigentlich benötigte Zeit soll mit Computersimulationen verkürzt werden, die Programme spielen alle erdenklichen Szenarien mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen (Wetter- und Straßenverhältnisse, Zahl der Beteiligten, Geschwindigkeiten, etc.) in endlosen Schleifen durch.

Wie seht ihr das, Pro oder Contra Elektroauto und/oder autonome Fahrzeuge? Hinterlasst uns und anderen Lesern eure Meinung in den Kommentaren.

Quelle: creditplus.de (PDF)