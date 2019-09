Die Automobilindustrie hat viele, viele Jahre mit dazu beigetragen, dass es Deutschland so gut geht, wie es uns nun mal geht. Seit Jahren ist immer die Rede von mehr als 800.000 Arbeitsplätze allein in Deutschland, die direkt oder indirekt mit dem Auto zusammenhängen. Jetzt gerade läuft es bekanntlich etwas schwieriger, was teilweise mit selbstgemachten Problemen (Diesel-Krise) zu tun hat, teilweise mit der schwierigen Handels-Situation global, teilweise aber auch damit, dass man in Deutschland die Elektromobilität nicht so angegangen ist, wie es beispielsweise in China der Fall ist.

All das führt dazu, dass Unternehmen in Deutschland sich überlegen, wie sie die negativen Entwicklungen auffangen können und dummerweise ist da ein probates Mittel immer wieder der Stellenabbau. Jüngst verkündete Zulieferer Contintental, dass allein in Deutschland bis zu 7.000 Jobs abgebaut werden müssten, auch Daimler, BMW und Bosch haben bereits durchblicken lassen, dass man künftig den Gürtel enger schnallen muss, auch wenn hier noch keine konkreten Zahlen vorliegen.

Über eine Studie, die über die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt informiert, berichtete jetzt die Welt und vor allem eine Zahl aus dieser Studie fällt ins Auge: Demnach wären es um die 125.000 Jobs, die bis zum Jahre 2030 in der Automobilbranche wegfallen können, also innerhalb eines guten Jahrzehnts.

Beim Center Automotive Research (CAR) der Universität Duisburg-Essen geht man davon aus, dass bis zu 234.000 Jobs wegfallen könnten bei Autobauern und Zulieferern. Dem gegenüber stehen lediglich 109.000 Arbeitsplätzen, die neu geschaffen werden könnten. Diese Studie stützt damit die Befürchtung, dass wir künftig weniger neue Jobs schaffen können, als an anderer Stelle wegfallen.

Sowohl die Hersteller von Autos als auch die hoch spezialisierten Zulieferer schlagen sich mit dem Problem herum, dass der Umstieg auf die Elektromobilität bewältigt werden muss, die Fertigung gegenüber den Autos mit Verbrennungsmotor eine signifikant andere ist. Eigentlich sollte es eine gute Nachricht sein, dass für E-Autos deutlich weniger Bauteile benötigt werden und die Produktion damit erleichtert wird. Für eine spezialisierte Produktion allerdings bedeutet das, dass man gleichzeitig weiter den bisherigen Markt bedienen muss, sich aber eben auch für die Zukunft fit macht.

Während die Entwicklungsabteilungen also noch einigermaßen glimpflich wegkommen in der Branche, werden vor allem in der Produktion viele Köpfe rollen müssen. Die Studie geht davon aus, dass bis zum prognostizierten Zeitpunkt bereits zwei Drittel der dann hierzulande neu produzierten Fahrzeuge reine Stromer sein werden. Sollte die Entwicklung und der Umstieg auf die Elektromobilität flotter voranschreiten, könnte es also noch dramatischer aussehen.

Ein Jahrzehnt ist eine lange Zeit und ich tue mich generell immer ein bisschen schwer mit Prognosen, die so weit in die Zukunft blicken. Zudem kann man bei den deutschen Unternehmen beobachten, welche großen Anstrengungen derzeit unternommen werden, um sich auf die veränderten Technologien, aber auch auf die veränderten Märkte einzustellen werden. Daher will ich nicht allein aufgrund einer Studie zu sehr schwarz malen. Zulieferer wie Bosch und ZF sind technisch sehr breit aufgestellt, so dass ich mir hier gut vorstellen kann, dass man das kommende Jahrzehnt durchaus dazu nutzt, sich auf die neue Situation so gut einzustellen, dass man auch weiterhin global eine wichtige Rolle spielen kann. Auch Unternehmen wie BMW, Daimler und VW würde ich hier sicher nicht vorschnell abschreiben wollen.

Dennoch müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Zeiten langsam vorbei sind, in denen wir überall als die Auto-Nation wahrgenommen wurden und sich die Branche kräftig strecken muss, um vor allem mit China und den USA mithalten zu können. Die Bundesregierung wird ihrerseits sicher dazu beitragen, die Automobilindustrie weiter zu fördern und zu subventionieren. Bleibt zu hoffen, dass man dabei mutig genug agieren wird, um in den Umbau zu investieren und nicht zu viel Geld in die lebenserhaltenden Maßnahmen um den Verbrenner zu pumpen.

via Golem.de