Norwegen ist das Land, bei dem es mit der Elektromobilität besonders rasant vorangeht. Laut Christina Bu, Chefin der Norsk Elbilforening (Elbil), der Vereinigung der norwegischen Elektroautobesitzer, sind in dem skandinavischen Land mittlerweile um die 250.000 reine Stromer unterwegs, dazu auch nochmal 100.000 Hybride. Das ist eine Menge Holz in einem Land, das lediglich etwas mehr als fünf Millionen Einwohner hat. Zum Vergleich: Die Metropolregion Berlin kommt auf über sechs Millionen Menschen.

Kein Wunder also, dass es im hohen Norden auch ein rasantes Wachstum bei den entsprechenden Ladepunkten gibt. Immer mehr Tankstellen ergänzen ihr Angebot, indem dort neben den Zapfsäulen auch Ladestationen für E-Autos installiert werden. Das beobachten wir ja auch hierzulande. In Norwegen gibt es nun aber die erste Tankstelle, die nicht zusätzlich auf Elektromobilität setzt, sondern ausschließlich.

Soll heißen, an der Tankstelle der Kette Circle K werden alle herkömmlichen Zapfsäulen abgeschafft, stattdessen gibt es nur noch Ladesäulen für Elektroautos. Es gibt hier sechs Ladepunkte, von denen man an vier davon mit einer Leistung von 50 Kilowatt laden kann, außerdem kommen noch zwei Ladepunkte mit einer Leistung von 150 Kilowatt dazu.

Das klingt für mich nach einem mutigen Schritt, für Circle K war es eine logische Entscheidung. “Wenn sich die Bedürfnisse unserer Kunden ändern, müssen wir uns auch ändern” — der das sagt, heißt Håkon Stiksrud und leitet bei Circle K den Bereich Elektromobilität. Das Unternehmen ist derzeit dabei, das Land Norwegen mit einem Netz von Schnellladesäulen zu überziehen und dabei muss man dann halt manchmal auch entscheiden, wie man den kostbaren Platz an einer Tankstelle verplant.

Für diese eine Tankstelle in Oslo hat man da nun also entschieden, dass alle Zapfsäulen weichen müssen. Bei der nächsten Tankstelle, ebenfalls in Oslo, wird man drei der sechs vorhandenen Zapfsäulen entfernen, ebenfalls zugunsten von Schnellladesäulen.

Ich denke, dass diese Entwicklung in Norwegen durchaus vernünftig sein kann, solange man im Auge behält, dass nicht plötzlich die Infrastruktur für Verbrenner zu schwach wird. Wenn also Circle K in der Hauptstadt Norwegens für einen richtigen Mix sorgt, bei dem es zumeist Zapfsäulen und ergänzend Ladepunkte gibt, kann man durchaus hier und da auch mal komplett auf Zapfsäulen verzichten.

Hier in Deutschland ist das allerdings noch Zukunftsmusik, wenngleich man das Gefühl hat, dass es so ganz allmählich besser wird, was die Verfügbarkeit von Ladepunkten angeht. Aber solange es hier nur homöopathische Dosen an E-Autos auf den Straßen gibt, sind Ladestationen vermutlich nicht unser größtes Problem.

