Elon Musk: Als nächstes möchte er Süßigkeiten verkaufen

Wenn im gesamten Tech-Zirkus eine Sache wirklich feststeht, dann die Tatsache, dass man unmöglich voraussagen kann, was Elon Musk sich als nächstes ausdenkt. Das Tesla-Mastermind, welches zuletzt erst wieder für seine äußerst unprofessionellen Äußerungen nach einer Telefonkonferenz kritisiert wurde, fällt immer wieder durch abgedrehte Aktionen auf.

Er ist mit PayPal reich geworden, will mit Tesla den Automarkt und mit SpaceX den Weltraum erobern und könnte mit dem Hyperloop das Fortbewegungsmittel der Zukunft erdacht haben. Immer wieder fällt er aber auch mit Geschichten auf, bei denen man sich anfangs die Frage gestellt hat, ob er das jetzt wirklich ernst meint. Beispiele dafür? Seine Boring Company, mit der er Tunnel graben will und der Verkauf von Flammenwerfern.

Eigentlich unterstelle ich ihm ein bisschen, dass er unter dem selben nervösen Twitter-Zucken leidet wie Donald Trump. Da postet man dann eben manchmal Dinge, über die man im Vorfeld nicht wirklich nachgedacht hat. Und so, wie Trump dann eben schon mal einen Militärschlag ausführen lässt, weil er es schließlich vorher via Twitter angekündigt hat, so überlegt sich auch Musk nach dem ein oder anderen vermutlich unbedachten Tweet: „Wieso eigentlich nicht?“

Der eben erwähnte Flammenwerfer gehört meines Erachtens in diese Kategorie, aber auch seine jüngste Idee: Er schrieb allen Ernstes, dass er ein Unternehmen für Süßigkeiten gründen will!

I’m starting a candy company & it’s going to be amazing — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2018

Später legte er noch einen Tweet nach, in welchem er bestätigt, dass es ihm mit der Idee absolut ernst sei und später brachte er zudem noch einen Willy Wonka-Spruch. Und ganz ehrlich: Johnny Depp als Willy Wonka hat durchaus ein bisschen Ähnlichkeit mit Elon Musk ;)

Jetzt können wir uns natürlich Gedanken darüber machen, ob das wieder nur eine wirsche Idee ist, der später keine Taten folgen — oder ob er auch diese Nummer wirklich durchzieht. Vor einigen Tagen fiel er ja bereits mit einer anderen Schnapsidee auf, als er nämlich einen Cyber-Drachen ankündigte.

Mag sein, dass er eine Candy-Fabrik und auch diesen Cyber-Drachen nie wieder erwähnen wird, andererseits muss man bei Elon Musk aber eben auch immer davon ausmachen, dass er Wort hält. Ich persönlich würde ihn gerne in den Willy-Wonka-Klamotten sehen, stelle mir aber auch die Frage, wie ernst es ihm mit Tesla tatsächlich ist, wenn er immer öfter wegen dem im Gespräch ist, was er von sich gibt und nicht wegen dem, was er mit Tesla erreicht.

Was sagt ihr dazu: Gehört es schlicht zu Elon Musk dazu, immer wieder mit herrlich kranken Ideen um die Ecke zu kommen oder habt ihr eher das Gefühl, dass da so langsam einer auch noch das letzte bisschen Bodenhaftung verliert?

Quelle: Engadget und Futurezone.at