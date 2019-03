Endlesss: Zusammen mit Freunden in Echtzeit Musik machen

Die neue iOS-Musikplattform Endlesss soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, und je näher die Veröffentlichung rückt, desto besser können wir uns ein Bild von dem Ganzen machen. Was wir wissen, ist, dass die Plattform von Musiker und Softwareentwickler Tim Exile ins Leben gerufen wurde, und zwar als “ein virtueller Ort, an dem man im Moment Musik machen und teilen kann, solo oder mit Freunden”. Die App ist seit drei Jahren in Arbeit und in diesem Jahr werden wir sie wohl endlich im Apple Store begrüßen dürfen.

Für Musiker dürfte Endlesss besonders interessant sein, denn die Plattform basiert auf “Riffs” – kurzen Musikausschnitten mit mehreren Ebenen, die entweder mit der Endlesss-App oder externen Instrumenten erstellt werden können. Die App verwendet ein Gitter- Interface, auf dem man Noten und Soundeffekte hinzufügen kann. Auch samplebasierte Bass-, Synthesizer- und Drum-Soundpacks werden mitgeliefert. Man kann Riffs auch einfach im- und exportieren, oder auf dem Handy erstellte Musikstücke auf das Heim-Musikstudio übertragen. Das wirklich Besondere an Endlesss ist, dass man Riffs erstellen und in Echtzeit mit Freunden teilen kann. Wie genau das funktionieren soll, verrät die App noch nicht.

“Vor 100 Jahren war Musik eine soziale Aktivität, die Menschen zusammenbrachte. Heute sind wir von erstaunlicher Musiktechnologie umgeben, verbringen aber so viel Zeit allein, um Tracks zu perfektionieren.” Endlesss

Es scheint, als ob Endlesss die beiden Welten miteinander verknüpfen möchte: Wir können die Vorteile der Musiktechnologie nutzen, aber den sozialen, kollaborativen Aspekt eben auch. Bisher hat Endlesss noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin bekannt gegeben, aber laut der Website ist es für Ende dieses Jahres geplant. Es ist die erste App des Softwareentwicklers Exile und das Ziel ist natürlich, dass Endlesss ohne Latenzprobleme läuft, damit man Rhythmen und Beats untereinander verzögerungsfrei austauschen kann. Auf der Webseite kann man sich für einen ersten Betatest anmelden.

Falls ihr also Musiker seid, ist das vielleicht eine App auf die es sich zu warten lohnt. Wen Endless interessiert, sollte sich unbedingt auch das Video ansehen. Da sieht man die Anwendung einmal in der Praxis.

via: engadget