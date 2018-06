Endlich: Der HomePod kommt nach Deutschland und unterstützt AirPlay 2

Das Warten hat ein Ende und endlich ist ein offizielles Datum für den Verkaufsstart des HomePod in Deutschland gefallen. Apple hat den Launch des Smart Speakers auf den 18. Juni festgesetzt und liefert gleich die neue iOS-Version 11.4 mit, die mit dem AirPlay 2 Feature wunderbar zum HomePod passt. Ab Mitte Juni können also alle Apple Fans den Lautsprecher aus den Ladenregalen reißen und müssen dafür nur schlappe 349 Euro auf den Tisch legen. Auch der Verkauf in Frankreich und Kanada wird an diesem Stichtag starten.

Der große Vorteil von Apples HomePod, im Vergleich zu anderen intelligenten Lautsprechern ist seine automatische Raumerkennung. Mit der kann das Gerät seine Position erfassen und soll immer das bestmögliche Musik-Erlebnis bieten. In Zukunft wird dieses Erlebnis wohl sogar noch besser. Mit der AirPlay 2 Funktion können Nutzer ihre smarten Lautsprecher zu Stereopaaren verbinden.

Damit nicht genug. Auch ein Mulitroom-Audiosystem bestehend aus HomePod, Apple TV und anderen iOS-Geräten soll nun möglich sein. Dafür verwendet das Unternehmen eine hauseigene entwickelte drahtlose Peer-to-Peer-Verbindung, mit dessen Hilfe sich die Geräte untereinander verbinden und kommunizieren.

Hat ein Nutzer also zwei HomePods im selben Raum stehen, erkennt das AirPlay und bittet um Bestätigung, die beiden zu einem Stereopaar zusammenzuschließen. Das funktioniert vor allem gut, da die Geräte in der Lage sind, den linken und rechten Audiokanal voneinander zu trennen. Dadurch fungieren zwei HomePods wie einer.

Die AirPlay-Funktion wurde also mit iOS 11.4 offiziell eingeführt. Bisher befand sich das Feature in der Version 11.3 noch in der Betaphase. Das neuste Update des Betriebssystems steht seit einigen Tagen zum Download bereit und das bedeutet, dass der HomePod sich auch mit anderen AirPlay 2-fähigen Geräten verbinden kann. Wer also einen Lautsprecher von Bang & Olufsen, Bluesound, Bose, Bowers & Wilkins, Denon, Libratone, Marantz, Marshall, Naim, Pioneer oder Sonos besitzt, kann diesen getrost mit dem neuen Apple Gerät kombinieren.

Nutzer können den HomePod dann mit einem iPhone 5s oder neuer, einem iPad Pro, einem iPad Air-Modell, einem iPad mini 2 Gerät oder einem iPod Touch ab iOS-Version 11.2.5 bedienen.

