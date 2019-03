Entwicklerkonferenz: Google will CO2-Emissionen reduzieren

Mit Googles Bekanntgabe seiner Ticketgewinner für die jährliche I/O Entwicklerkonferenz, hat man auch einige logistische Veränderungen der Veranstaltung angekündigt. Google übernimmt bei den Gewinnern der Ticketziehung den gesamten Preis des Events, das am 07. Mai in Mountain View stattfinden wird. Seit dem 21. Februar kann man Tickets beantragen und auf der Webseite mit den Veranstaltungs- und Reiseinformationen, findet man nun ein neues kleine Detail.

Neben den nahegelegenen Hotels und der Anfahrtsskizze, steht dort auch zum ersten Mal, dass die Google I/O 2019 ein “No Parking Event” sein wird. Bedeutet also, dass Teilnehmer, die mit dem Auto kommen, dort nicht mehr parken können. Jedoch gibt es eine Ausnahme für “barrierefreies Parken”, sodass Menschen mit Behinderung trotzdem noch nah an den Veranstaltungsort heranfahren können.

Google will mit dieser Regelung die Verkehrsüberlastung verringern und die CO2-Emissionen reduzieren. Während der I/O Entwicklerkonferenz ist der Verkehr in Mountain View besonders dicht und Google hat deshalb in den vergangenen Jahren den Einsatz von Mitfahrgelegenheiten und Shuttles gefördert. Diese fahren von den Bahnhöfen Mountain View Caltrain und Millbrae Bart aus und auch kostenlose Busse holen die Teilnehmer aus ihren Hotels, sowie aus San Francisco, San Jose und Oakland ab.

“Um die Verkehrsüberlastung zu reduzieren und unsere CO2-Emissionen zu reduzieren, hat sich Google I/O 2019 zu einem “No Parking Event*” verpflichtet. Diese Entscheidung wurde sorgfältig geprüft und wir bieten Ihnen viele kostenlose Möglichkeiten, ohne Fahrzeug an der Veranstaltung teilzunehmen.” Google I/O Webseite

Für diejenigen, die dennoch mit dem Auto fahren wollen, bietet Google kostenlose Parkplätze an, die allerdings 20 Kilometer entfernt vom Veranstaltungsort liegen. Auch dort wird es einen Shuttle-Service geben, der die Leute einsammelt und zur Google I/O bringt. Außerdem arbeitet Google nun mit Lyft zusammen und über einen bereitgestellten Rabattcode, können die Leute auch ein Lyft-Fahrzeug zum Event nehmen.

Der Suchmaschinenriese bemüht sich hier sichtlich, der Umweltverschmutzung durch zu viele Autos und CO2-Emissionen entgegenzuwirken, denn man bietet auch kostenlose Fahrradstellplätze an, sowie die kostenlose Nutzung von Elektrorollern und Fahrrädern von Lime. Öffentliche Verkehrsmittel, wie U- und Straßenbahn, sind natürlich eine weitere Option.

