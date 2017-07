Es ist schon ein paar Jährchen her, da hat Toyota angefangen, an seinem sogenannten „Human Support Robot“, oder kurz HSR, zu arbeiten. Nun hat das Unternehmen kürzlich seine erste Testreihe mit dem Droiden-ähnlichen Roboter durchgeführt. Der japanische Auto-Riese will mit dem HSR Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen helfen, alltägliche Aufgaben in ihren eigenen vier Wänden zu erledigen.

Das Unternehmen arbeitete mit Romulo Camargo zusammen, einem Veteran, der sich in Afghanistan schwere Verletzungen zugezogen hat und von der Taille ab gelähmt ist. Toyotas Mission passt hier natürlich wie die Faust aufs Auge und man will Camargos Lebensqualität mit dem HSR verbessern. Der Roboter kann beispielsweise Türen und Vorhänge öffnen, Wasserflaschen holen oder aber bettlägerigen Familienmitgliedern Nahrung bringen. All das soll der Roboter erledigen, er wäre somit also eine richtig gute Unterstützung in Krankenhäusern oder Altenheimen.