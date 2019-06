Erstes Statement: Chinas Haltung zu den Handelsgesprächen mit den USA

Heute, am Sonntag, veröffentlichte China eine umfassende Stellungnahme zu dem Handelskrieg mit der USA. Die Stimmung zwischen den beiden Parteien ist hitzig und Peking drohte erst vor kurzem, US-Unternehmen auch auf ihre schwarze Liste zu setzen. In ihrer Stellungnahme macht China deutlich, dass die “US-Regierung die Verantwortung für Rückschläge bei den Handelsgesprächen tragen” würde. Amerika hätte außerdem schon zusätzliche Zölle auf chinesische Waren eingeführt, die die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern behindern würden.

Während es für beide Seiten “üblich” sei, in laufenden Verhandlungen “Anpassungen des Textes” vorzuschlagen, habe die US-Regierung ihre Forderungen in den vergangenen Gesprächen immer wieder geändert. Die Worte Chinas machen jedoch deutlich: Das Land will keinen Handelskrieg mit den USA, aber man hat auch keine Angst davor, wenn es zu einem kommen sollte.

Pekings Position zu Handelsgesprächen hat sich nie geändert. Sie vertreten die Meinung, dass die Zusammenarbeit den Interessen beider Länder dient und Konflikte nur beiden schaden können. Unterschiede und Reibungen bestehen nach wie vor an der Wirtschafts- und Handelsfront zwischen den beiden Ländern. Aber China ist bereit, mit den USA zusammenzuarbeiten, um ein “für beide Seiten vorteilhaftes Abkommen” zu schließen. Die Zusammenarbeit muss jedoch auf Prinzipien beruhen und darf die Kerninteressen Chinas nicht gefährden, so die Stellungnahme.

Das veröffentlichte Statement geht auch auf Themen ein, die im Mittelpunkt des anhaltenden Handelsstreits zwischen den USA und China stehen, einschließlich der Umgang Chinas mit Rechten an geistigem Eigentum. Es bestehen nämlich US-Vorwürfe gegen China wegen IP-Diebstahl, die das Land als “eine unbegründete Erfindung” abtut. Man fügt hinzu, dass China in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen hat, um IP-Rechte zu schützen und durchzusetzen. Man zahle den USA außerdem eine beträchtliche Summe für die Lizenzierung von Schutzrechten.

China geht auch darauf ein, dass bilaterale Investitionen zwischen den beiden Ländern für beide Seiten von Vorteil wären und nicht die Interessen der USA untergraben würden, wenn man den “Handel mit Waren und Dienstleistungen sowie Investitionen in beide Richtungen” berücksichtigt.

