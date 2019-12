Escobar Fold 1: Der Bruder des Drogenbosses verkauft jetzt faltbare Smartphones

Pablo Escobar war ein großer Drogenbaron aus Kolumbien — muss man hier vermutlich niemandem erzählen, denn er war wohl einer der Bekanntesten seiner Zunft. Viele Jahre nach seinem Tod müssen die Escobars aber anscheinend auch wieder irgendwie Geld verdienen und damit kommen wir jetzt zu dem Grund, wieso wir hier überhaupt auf einem Techblog über einen Drogenbaron sprechen: Sein Bruder hat nämlich jetzt mit dem Escobar Fold 1 tatsächlich ein Smartphone auf den Markt gebracht.

Dabei handelt es sich nicht nur einfach um irgendein Smartphone, sondern eines, welches durchaus stark ausgestattet ist und zudem mit einem faltbaren Display kommt. Während Anbieter wie Samsung und Huawei für solche High-End-Foldables wahre Mondpreise aufrufen, kommt das Escobar Fold 1 direkt preiswert daher: Bereits ab 349 US-Dollar ist das Teil verfügbar, welches es ausgeklappt auf 7,8 Zoll Bildschirmdiagonale bringt.

Das faltbare Display erstreckt sich über die Außenseite, ähnlich wie wir es vom Huawei Mate X kennen. Aber wenn wir hier von Ähnlichkeiten reden, müssen wir eigentlich auf ein ganz anderes Modell zu sprechen kommen, nämlich das Royole Flexpai. Die Chinesen kamen seinerzeit sogar den beiden oben genannten Unternehmen zuvor und zeigten ihr faltbares Display noch, bevor es Samsung und Huawei tun konnten.

Das Escobar-Modell sieht dem Royole Flexpai nun verdächtig ähnlich, so dass davon auszugehen ist, dass dieses Smartphone nur geringfügig modifiziert wurde und nun unter neuem Namen angeboten wird. Das klingt auch zumindest realistischer als die Idee, dass der Bruder eines Drogenbosses plötzlich Spitzen-Smartphones bauen kann. Zumindest mal wirken die beiden Handsets optisch wie Zwillinge (von der goldenen Farbe des Escobar-Phones abgesehen), sind sehr ähnlich ausgestattet und bringen auch auf den Millimeter genau die selben Maße mit. Die kompletten Spezifikationen findet ihr auf der Produktseite bzw. hier als PDF-Datei.

Während die Specs echt seriös klingen, erinnert die Präsentation des Smartphones dann doch eherans typische Gangster-Milieu. Auch dort wird sich nämlich gern mit hübschen Frauen geschmückt — und wie ihr seht, inszeniert man Frauen auch hier als attraktives Beiwerk:

Auf der Seite von Escobar Inc treibt man dieses Spiel übrigens noch ein bisschen weiter — berücksichtigt das, wenn ihr euch den dortigen Clip anschauen wollt, während ihr gerade auf der Arbeit sitzt.

Technisch allerdings gibt es nicht viel zu mäkeln: Ein Snapdragon 855 treibt den Hobel an, beim Arbeitsspeicher habt ihr die Wahl zwischen 6 und 8 GB, beim per microSD-Karte erweiterbaren Flash-Speicher liegt der Range zwischen 128 und 512 GB. Dazu kommt eine Dual-Cam, Platz für zwei SIM-Karten und ein 4.000 mAh fassender Akku. Durchaus also eine technische Ausstattung, die sich sehen lassen kann, zumal die Rede davon ist, dass die entsprechenden Bänder unterstützt werden und das Escobar Fold 1 damit weltweit einsetzbar ist. Das AMOLED-Display löst mit 1.920 x 1.444 Pixeln auf, kommt also mit FHD+-Auflösung im 4:3-Format.

Android 9 Pie ist auf dem Smartphone installiert und es wird als äußerst robust präsentiert, besitzt auch die entsprechenden militärischen Zertifizierungen. Wieso man das Device mit Preis-Optionen von 349 bzw. 499 US-Dollar anbieten kann, ist mir schleierhaft, ehrlich gesagt. Escobar Inc selbst erklärt zumindest, dass man Zwischenhändler bewusst außen vor lässt und daher Geld spart. Ein bisschen dubios klingt es dennoch, wenn ihr mich fragt. Damit auch noch nicht genug: Eine Hülle ist im Lieferumfang enthalten und ausgeliefert wird weltweit ohne einen einzigen Cent Versandkosten.

Wem das noch nicht schräg genug ist: Escobar Inc kündigt zudem an, eine Sammelklage wegen Betruges einleiten zu wollen — gegen Apple! Auf diese Weise wolle man den Menschen “einen Teil der illegalen Profite zurückgeben”. Doch, in der Summe klingt das für mich alles ein bisschen dubios, aber wenn euch das nicht abhält: Feuer frei — auf der Seite Escobars kann geordert werden. Hier abschließend noch eines der Bilder, mit denen uns Escobar Inc zum Kauf eines Smartphones bewegen möchte:

via Neowin