Essential: Android-Erfinder Rubin teasert sein neues Smartphone an

Andy Rubin – dem wir das Android-Betriebssystem verdanken, welches Google sich vor vielen Jahren einverleibt hat – liebt es mysteriös. Nachdem er bereits im Januar andeutete, dass wir das erste Smartphones seines neuen Unternehmens Essential in diesem Sommer zu sehen bekommen, hüllte er sich erstmal wieder in Schweigen.

Jetzt meldet er sich wieder zu Wort und zwar bei Twitter und das mit einem Foto. Mit den Worten „I’m really excited about how this is shaping up. Eager to get it in more people’s hands…“ teasert er auf dem Bild sein neues Smartphone an, wobei ihr dort im Wesentlichen eine Jeans und eine das Smartphone verdeckende Hand seht. Lediglich die obere rechte Ecke des Handsets lugt aus der Hand heraus und offenbart ganz augenscheinlich ein Smartphone, welches auch an der Oberseite durch einen sehr schmalen Rahmen ums Display glänzen kann (…und dass der gute Andy Rubin flott wieder anschließen sollte, wenn man mal einen Blick auf die Akkuanzeige wirft).

I'm really excited about how this is shaping up. Eager to get it in more people's hands… pic.twitter.com/LRzQCFSKTm — Andy Rubin (@Arubin) March 27, 2017

Es gibt keine weitere Info dazu, so dass wir weder erfahren, was es technisch mit diesem Device auf sich hat, noch lässt er uns wissen, ob der Zeitrahmen – Vorstellung im Sommer 2017 – noch aktuell ist. Präzisiert hat er das Zeitfenster natürlich erst recht nicht, also wissen wir lediglich, dass er jetzt heiß drauf ist, dass mehr Leute dieses Smartphone in die Hand bekommen.

Sollte dieses Smartphone, von dem bereits durchgesickert war, dass es über eine hohe Screen-to-Body-Ratio verfügt, tatsächlich bereits im Sommer in den Handel gelangen, dürfen wir davon ausgehen, dass dieses Gerät mittlerweile schon durch einige Hände gegangen ist. Bringt uns aktuell aber leider dennoch keine neuen Erkenntnisse als das, was das Bild offenbart.

Ich bin sicher, dass wir noch vor dem Sommer mehr über dieses Device erfahren werden und sobald es Neues zu vermelden gibt, werden wir euch selbstverständlich hier informieren.

via Caschys Blog