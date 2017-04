Essential: Erste Details zum Smartphone des Android-Erfinders

Android-Erfinder Rubin hatte bereits vor einiger Zeit durchblicken lassen, dass sein neuestes Unterfangen nach dem Abschied von Google ein mit umfangreichen Funktionen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz ausgestattetes Smartphone mit Android sein wird, produziert unter dem Namen seines neuen Unternehmens Essential. Nachdem das Gerät schon vor geraumer Zeit in der Datenbank von Geekbench auftauchte, wurde es jetzt bei GFXBench gelistet, so dass diverse Informationen zu dem Produkt mit der Bezeichnung Essential FIH-PM1 vorliegen.

Offensichtlich handelt es sich zumindest in technischer Hinsicht um ein absolutes Top-Smartphone, bringt das anscheinend von der Foxconn-Tochter FIH Mobile gefertigte Gerät doch den neuen Qualcomm Snapdragon 835 Octa-Core-SoC unter der Haube mit, der auch im gerade in den Markt startenden Samsung Galaxy S8 seinen Dienst tut (zumindest in der nicht-europäischen Variante). Der Chip erreicht hier anscheinend bis zu 2,2 Gigahertz und wird mit vier Gigabyte Arbeitsspeicher kombiniert.

Kurios erscheint die Größe des internen Flash-Speichers, die mit lediglich 16 Gigabyte angegeben wird. Darüber hinaus wird das Essential FIH-PM1 dem Benchmark-Listing zufolge mit einer 12-Megapixel-Kamera auf der Rückseite inklusive 4K-Video-Support und einer ebenfalls 4K-fähigen Frontkamera mit 8-Megapixel-Sensor aufwarten. Darüber hinaus werden NFC, Bluetooth und natürlich WLAN als Ausstattungsmerkmale genannt.

Ebenfalls interessant sind auch die Angaben zum Display, denn die Auflösung des ersten Smartphones von Rubins neuer Firma wird von GFXBench mit 2560 x 1312 Pixeln angegeben. Dies würde bedeuten, dass das hier verwendete Panel mit einem noch schmaleren Formfaktor daherkommt, als er beim Galaxy S8 oder LG G6 mit ihren jeweils im 18,5:9 bzw. 18:9-Format gehaltenen Displays verwendet wird. Als Betriebssystem wird ausdrücklich Android 7.0 Nougat erwähnt.

Nachdem Andy Rubin das Essential-Smartphone neulich noch anteaserte und uns immerhin eine Ecke des Smartphones offenbarte, bekommen wir nun die harten Fakten zu diesem voraussichtlichen High-End-Device. Die Spannung bleibt natürlich bestehen und wir werden euch logischerweise auf dem Laufenden halten, sollte es Neues zu vermelden geben.

via WinFuture.de